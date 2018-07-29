قرقاش: فساد قطر فى "استضافة كأس العالم" يشبه توجهاتها السياسية

كتب هيثم سلامة

أكد أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية فى دولة الإمارات، أن تقرير جريدة الصنداى تايمز اليوم، حول فساد حملة دولة قطر فى استضافة كأس العالم من خلال استهداف المنافسين يشبه التوجه القطرى الذى نراه سياسيا.

وكتب أنور قرقاش، عبر حسابه على تويتر:" تقرير "الصنداى تايمز" الْيَوْمَ حول فساد حملة قطر لاستضافة كأس العالم من خلال استهداف المنافسين يشبه التوجه القطرى الذى نراه سياسيا، اعتماد على الأخبار الكاذبة والتسريبات والدفع لشركات العلاقات العامة وللمرتزقة وما تسميه الصحيفة "العمليات السرية السوداء".

وأضاف قرقاش قائلاً :" وترى "الصنداى تايمز" أن الجديد فى تقريرها هو الوثائق التى تربط عملية الفساد فى الحملة القطرية باللجنة المعنية وهو الجانب الذى لم يتوصل إليه المحقق مايكل غارسيا، للأسف لا نستغرب هذه الأساليب ونحن نراها يوميا فى إدارة قطر لشؤونها وسياساتها".