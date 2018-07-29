فيديو وصور.. مد أجل الحكم على بديع وآخرين بـ"أحداث البحر الأعظم" لجلسة 12 أغسطس

كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأحد، مد أجل النطق بالحكم على محمد بديع و8 آخرين بقضية "أحداث البحر الأعظم"، لجلسة 12 أغسطس للحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد الشربينى وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كانت محكمة النقض، ألغت الأحكام الصادرة بمعاقبة "بديع" وباقي المتهمين بالسجن المؤبد لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف، والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.



































































