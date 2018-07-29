فيديو وصور.. أول لقطات لخروج قطار القاهرة أسوان عن مساره

كتب – بهاء نبيل

ينشر اليوم السابع أول لقطات لحادث خروج قطار القاهرة أسوان عن مساره، بمنطقة الشبيكة بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان.

وأعلن وكيل وزارة الصحة بأسوان الدكتور إيهاب حنفى، عن إصابة 6 أشخاص جراء الحادث، موضحا أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى العلاج، وأن إصاباتهم تنوعت ما بين رضوخ وكدمات، مؤكدًا أن حالتهم جميعًا "مستقرة".

وكان خرج منذ قليل قطار القاهرة أسوان عن مساره بمنطقة الشبيكة لتابعة لمركز كوم أمبو، منذ قليل، وتحركت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وأعلنت هيئة السكة الحديد، اعتذارها عن تأخر بعض قطارات خط الصعيد نتيجة سقوط جرار قطار ٩٨٢ مكيف القاهرة - أسوان وبعض من عرباته بين محطتى سِلَوِى وكاجوج، وعلى الفور أصدر رئيس الهيئة تعليماته لتحرك آلات الرفع والأوناش، لرفع الجرار والعربات الخارجة عن القضبان وإعادتها إلى مسارها مرة أخرى.