فيديو.. وزير المالية: التأمين بمصر منذ عام 1964 ولابد من وجود قدرة على الاستدامة

سمر مرزبان

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر بدأت التفكير فى بدء التغطية الصحية الشاملة فى 2005، وهى مهمة من أصعب ما يمكن لذلك أخذت بعض الدول فترات طويلة لتصل إلى تغطية شاملة.

وأضاف معيط، أن مصر بدأت سنة 1964 لكن لو لم يكن للتأمين القدرة على الاستدامة وبالرغم من ذلك فإن لم يكن لدى نظام التأمين الصحى القدرة على الاستدامة واآليات لتحقيق الاستدامة مع الوقت سيتآكل ويضعف وجودته تقل وهى الخبرة التى قامت بها مصر على مدار 54 سنة، كان الهدف الوصول بالتأمين إلى كل الأسر المصرية بالكامل يتم تغطيتها والآن قد يكون نصف الشعب لديه تأمين صحى ولكنها بدأت بالخاضعين للقانون التأمين الاجتماعى قانون 79 لسنة 75 لمن لديهم علاقة عمل تعاقدية هم فقط من خضعوا للتأمين الصحة، أما قانون العاملين لدى أنفسهم وأصحاب الأعمال والمصريين فى الخارج لم يطبق عليهم تأمين صحى فعندما يصبح صاحب معاش لا يستمتع بالتأمين وبالتالى مع الوقت أصبح هناك مشاكل ولم يوجد دراسات عن تمويل التأمين الصحى، حيث النظام بدأ بتأمين طلاب المدرسة ولكنه بدأ يتآكل مع االزمن أثر على الجودة والخدمات المقدمة مما أدى إلى التفكير بعمل تغطية صحية شاملة.

وأشار وزير المالية، إلى أن مصر حاولت اللحاق بأنظمة التأمين بعمل مصر بعمل بعض البرامج الإضافية مثل العلاج على نفقة الدولة إلا أنه قد لا يتمكن من الوصول إلى العلاج المتوقع، وقانون المرأة المعيلة لمدن لديها أطفال دون وجود دخل، والأطفال مادون سن المدرسة وغيرهم وهذا على جانب التأمين الصحى.