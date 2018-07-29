فيديو.. جيش "أردوغان" الداعشى أحرق الأخضر واليابس فى "عفرين" السورية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعى مقطع فيديو، يظهر وحشية القوات التركية فى عفرين السورية والأكراد شمال سوريا، وومارساته التى لا تختلف كثيرا عن الدواعش الذين دمروا الآثار فى هذه المنطقة.
وبحسب المقطع فان الدواعش وقوات التركية اقدموا على تدمير الحضارة فى سوريا، ودمر جيش أردوغان تمثالا يدعى "كاوا الحداد" واحتلوا المدينة خلال عمليات شنها الجيش التركى يناير الماضى.
#مداد_نيوز| الاحتلال التركي للمدينة السورية #عفرين لا يفرق عن احتلال داعش للمدن العراقية pic.twitter.com/XXxnygvjsw @m6no5 ,— حزب مطنوخ (@m6mp3) July 29, 2018
وكان الجيش التركى شن هجوما عسكريا على "عفرين" السورية فى 20 من يناير الماضى فى عمليات عرفت بـ "غصن الزيتون"، شكلت أحدث حلقات عدوان الجيش التركى على مدن سوريا بحجة محاربة الإرهاب وبهدف إبادة "الأكراد" الذين تربطهم عداء تاريخى بالنظام التركى الذى يرى أنهم يسعون للاستقلال وإعلان حكم ذاتى مع الأقليات الكردية داخل تركيا.
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