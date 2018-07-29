فيديو.. جيش "أردوغان" الداعشى أحرق الأخضر واليابس فى "عفرين" السورية

كتبت إسراء أحمد فؤاد

تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعى مقطع فيديو، يظهر وحشية القوات التركية فى عفرين السورية والأكراد شمال سوريا، وومارساته التى لا تختلف كثيرا عن الدواعش الذين دمروا الآثار فى هذه المنطقة.

وبحسب المقطع فان الدواعش وقوات التركية اقدموا على تدمير الحضارة فى سوريا، ودمر جيش أردوغان تمثالا يدعى "كاوا الحداد" واحتلوا المدينة خلال عمليات شنها الجيش التركى يناير الماضى.

وكان الجيش التركى شن هجوما عسكريا على "عفرين" السورية فى 20 من يناير الماضى فى عمليات عرفت بـ "غصن الزيتون"، شكلت أحدث حلقات عدوان الجيش التركى على مدن سوريا بحجة محاربة الإرهاب وبهدف إبادة "الأكراد" الذين تربطهم عداء تاريخى بالنظام التركى الذى يرى أنهم يسعون للاستقلال وإعلان حكم ذاتى مع الأقليات الكردية داخل تركيا.