فيديو جراف.. 10 تصريحات هامة للرئيس السيسى حول المنظومة الصحية بالدولة

كتب ــ محمود العمرى

دائما يولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اهتماما بالغا بملف الصحة، ويكون على رأس أولوياته فى كل الأحاديث التى يشارك فيها، حيث حرص الرئيس خلال مؤتمر الشباب السادس بجامعة القاهرة على مصارحة الشعب على ما تقوم به الدولة فى نجاح منظومة الصحة بمصر، والتى حققت نجاحا بالغا فى الانتهاء قوائم الانتظار، بالإضافة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الجديد، وغيرها من النجاحات الكبرى فى هذا الملف على أرض الواقع.

وفى الفيديو جراف التالى يعرض "اليوم السابع" أبرز ما ذكره الرئيس فى كلمته بمؤتمر الشباب فى جلسة "تطوير منظومة التأمين الصحى" والتى اشتملت على أرقام هامة حول قوائم الانتظار الطبى والتأمين الصحى الجديد.

1ـ قوائم الانتظار تكلف الدولة مليار جنيه

2ـ المشكلة كلها كانت فى المليار جنيه، وكلنا لازم نقف مع بعض وهنحل أى مشكلة

3. كل حالة فى قوائم الانتظار تكلف الدولة حوالى 100 ألف جنيه

4ـ لو تخيرنى بين إنى أكل ولا أعالج قوائم الانتظار هعالج المرضى

5ـ خدمة قوائم الانتظار ساعدت 9 آلاف مريض من أصل 12 ألفا

6ـ الهجوم على التأمين الصحى الجديد يفقد المواطن الثقة فى المنظومة

7ـ تطبيق منظومة التأمين الصحى تكلف 600 مليار جنيه

8ـ النظام الحالى فى التأمين الصحى مش هينجح غير لما التمويل المالى له يتحقق

9ـ الدول المتقدمة لم تتعرض خلال الـ 60 عاما الماضية إلى عدم استقرار مما جعلها قادرة على النهوض

10ـ تحقيق الإصلاح والتقدم يعتمد على دوام الاستقرار وهذا شرط لنجاح أى نظام جديد مثل النظام الصحى