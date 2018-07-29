فيديو.. الفضائح تحاصر نظام قطر.. "تميم" اعتقل ناشطة بتهمة اتصالها بالمعارضة

كتبت إسراء أحمد فؤاد

فضحت المعارضة القطرية ممارسات النظام بحق القطريين، ونشر المعارض القطرى خالد الهيل تسجيل لناشطة قطرية اعتقلها عناصر القمع القطرية وحققوا معها بتهم اتصالها بالمعارضة.

وكتب الهيل تغريدة قال فيها "اعتقل النظام القطري المجرم الأخت لطيفة المسيفري وهي ناشطه اجتماعيه في قطر وحققوا معها ، ولكن اللى لفت نظري هو محاولة ربطها في خالد الهيل وأقسم بالله هى صادقة، أنا والله ما أعرفها ولا لي علاقه فيها ولكن يحاولون الصاق أى تهمه بها!! يا أهل قطر الفرج قريب ماعليكم من سلاتيح امن الدوله".

وقالت الناشطة، إن النظام القطرى هددها بالقتل لأنها تحدثت مع أحد رموز المعارضة الشيخ سلطان بن سحيم.