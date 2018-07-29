فيديو..أبو مازن يستقبل عهد التميمى ويؤكد :المقاومة السلاح الأمثل لمواجهة الاحتلال

كتب-هاشم الفخرانى

قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس، أبو مازن أن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي تشكل نموذجا للنضال الفلسطيني لنيل الحرية والاستقلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة".

جاء ذلك خلال استقباله ، اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، للأسيرة المحررة عهد، ووالدتها، عقب الإفراج عنهما من سجون الاحتلال الاسرائيلي.

واكد عباس ، ان نموذج المقاومة الشعبية السلمية الذي سطرته عهد واهالي قرية النبي صالح وجميع القرى والمدن الفلسطينية، يثبت للعالم بأن شعبنا الفلسطيني سيبقى صامدا على أرضه ومتمسكا بثوابته، ومدافعا عنها مهما بلغ حجم التضحيات، لافتا إلى أن المقاومة الشعبية السلمية هى السلاح الأمثل لمواجهة غطرسة الاحتلال، وإظهار همجيته أمام العالم أجمع.

بدورها، أشادت عهد بجهود الرئيس، ومتابعته الكاملة لأوضاعها، ودعمه الكامل لعائلتها، وصمودها أمام المحتل، الذي لا يعير القوانين والشرائع الدولية أية اهمية.

حضر اللقاء، نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عماره.