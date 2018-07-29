فى 15 معلومة.. أبرز ملامح منظومة الثانوية العامة فى نظام التعليم الجديد

كتب محمود طه حسين

باتت منظومة الثانوية العامة الجديدة واضحة أمام الجميع من أولياء أمور وطلاب، حيث سيتم تطبيقها فى العام الدراسى المقبل، بعد عرضها من قبل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم فى فعاليات المؤتمر السادس للشباب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

"اليوم السابع" يقدم فى 15 معلومة أبرز ملامح تلك المنظومة:

1ـ المنظومة الجديدة قائمة على التكنولوجيا واستلام الطلاب والمعلمين جهاز تابلت.

2ـ التغيير الذى يطرأ على المرحلة الثانوية هو طريق التقويم والامتحانات.

3ـ لا يوجد تغيير لتنسيق القبول بالجامعات.

4ـ العام المقبل سيكون تجريبى على طلاب الصف الأول الثانوى.

5ـ الطالب يستخدم التابلت فى التعلم واكتساب المعلومات من خلال بنك المعرفة ومصادرأخرى.

6ـ هدف تطبيق منظومة التابلت وتغيير التقويم، الخروج بالطالب من دائرة الحفظ والتليقين إلى الفهم والتذكر والتعلم المستمر مدى الحياة.

7ـ تستهدف الوزارة دخول طالب للجامعة وفق ما يحتاجة سوق العمل ومواكب للثورة الصناعية.

8ـ يؤدى الطالب 12 امتحانا خلال الـ" 3 سنوات" بالثانوية العامة.

9ـ إلغاء الامتحان القومى الحالى الذى يتم فى الثانوية العامة.

10ـ بحلول 2020 - 2021 لن يكون هناك ثانوية عامة.

11ـ يقضى النظام الجديد للثانوية العامة على الدروس الخصوصية والرهبة من الامتحانات.

12ـ تشهد الامتحانات تعديلات جوهرية فى الشكل والمضمون بهدف تشجيع مهارات التفكير عند الطالب.

13ـ سيتم تجميع النتائج خلال الثلاث سنوات فى نظام حساب المتوسط التراكمى للطلاب (GPA) الذى سيحدد تخرج الطالب من المرحلة الثانوية.

14ـ الامتحانات الجديدة تقوم فى بادئ الأمر على نظم الاختيار من إجابت متعددة، و إجابات قصيرة وطويلة المعروفة بالمقالية بما فى ذلك المشروعات وطلاقة اللغة الشفهية.

15ـ الامتحانات جميعها تتم من خلال الحاسب الآلى وتدار على مستوى المدرسة.