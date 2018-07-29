غلق محل يمارس نشاط صيدلية بدون ترخيص بشرم الشيخ

جنوب سيناء – فايزة مرسال

قال الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء بناء على توجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور هالة زايد وزيرة الصحة بتكثيف الحملات على الصدليات بجميع مدن المحافظة لضمان وصول دواء آمن لمواطنى.

حيث شنت مديرية الصحة بجنوب سيناء حملة تفتيشية على الصيدليات العامة بمدن طور سيناء وشرم الشيخ ورأس سدر ونوبيع أسفرت عن ضبط محل يمارس نشاط صيدلية وبه أدوية غير مصرح بتداولها وغير مسجلة بوزارة الصحة وتم غلق المكان وتحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة شرم الشيخ اتخاذ اﻹجراءات القانونية.

وأضاف أبو هاشم أنه تم ضبط كميات من اﻷدوية المغشوشة والمهربة وغير المصرح بتداولها داخل القطر المصرى، وتم تحرير عدة محاضر بشأنها بقسم شرطة شرم الشيخ.

كما تم ضبط وتحريز عدة أصناف منها (دياسيرتان 80 - دياسيرتان 160 - دياسيرتان كو - بلوكاتينس 160/5 بلوكاتنس 160 /10 وهذه اﻷصناف تحت أرقام التشغيلات الواردة بالمنشور 51 /2018 وإلزام الصيدلى بإرجاع تلك اﻷدوية للشركة الموردة.

ضمت اللجنة كلا من د. أحمد حامد عبد العزيز مدير التفتيش الصيدلى، د. محمد عبد الله، د. عمرو محمود، د. رمضان أحمد عبد المنعم.

وأشار أبو هاشم أن وزارة الصحة تهيب بإدارة الصيدلة المواطنين بضرورة العودة للطبيب المعالج لتغيير الدواء أو استخدام تشغيلات غير محظورة كما ورد بالمنشور.