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الأحد، 29 يوليه 2018 10:36 م
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غارات جديدة تستهدف ميليشيا الحوثى فى محافظة الحديدة غرب اليمن

الأحد، 29 يوليه 2018 09:14 م
غارات جديدة تستهدف ميليشيا الحوثى فى محافظة الحديدة غرب اليمن جانب من العنف فى اليمن _ صورة أرشيفية
صنعاء (أ ف ب)
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أعلنت الأمم المتحدة، الاحد أن غارات جوية استهدفت على مدى 3 أيام محافظة الحديدة اليمنية الواقعة على البحر الأحمر، وأعلن مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية فى اليمن فى بيان، أن "غارات جوية طاولت فى 26، 27 و28 يوليو ضد ميليشيا الحوثى بمدينة الحديدة".

وتأتى الغارات بعد أقل من شهر على إعلان الامارات، المشاركة فى قوات التحالف العربى دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، تعليق هجومها على الحديدة إفساحا فى المجال أمام وساطة اممية.

وأكد مصدر عسكرى يمنى، لوكالة فرانس برس مشترطا عدم كشف هويته استئناف الغارات بعد أن اعلن التحالف أن المتمردين الحوثيين هاجموا ناقلة نفط سعودية فى البحر الأحمر، الاربعاء ما أدى إلى الحاق "أضرار " فيها.

 


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