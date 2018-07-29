"غادة والى" تطلق المرحلة الثانية من مسابقة الأفلام التوعوية ضد المخدرات الثلاثاء

كتب مدحت وهبة

تعقد غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بعد غدا الثلاثاء، بالتعاون مع مؤسسة مينتور العربية مؤتمر صحفى لإطلاق الدورة الثانية من مسابقة الأفلام التوعوية لوقاية الشباب من المخدرات وذلك فى إطار التوسع فى الحملات التوعوية لحماية الشباب من تعاطى المخدرات.

كما سيتم عرض فيلم وثائقى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان تحت عَنْوَان "بالفن نقدر نغير" حول رفع الوعى بأضرار التدخين وتعاطى المخدرات، وذلك بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى _مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وومثلى مؤسسة مؤسسة مينتور العربية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يقوم فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق بإطلاق العديد من المبادرات والأنشطة المختلفة للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات وعلاج مرضى الإدمان من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن " 16023 " وفقا للمعايير الدولية، فى إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات.