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الأحد، 29 يوليه 2018 07:48 م
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عهد التميمى لـ"اليوم السابع": أتمنى نجاح جهود مصر لإنجاز المصالحة الفلسطينية

الأحد، 29 يوليه 2018 07:36 م
عهد التميمى لـ"اليوم السابع": أتمنى نجاح جهود مصر لإنجاز المصالحة الفلسطينية عهد التميمى
كتب : أحمد جمعة
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أشادت الناشطة الفلسطينية عهد التميمى بالدور الكبير الذى تقوم به مصر لإنجاز المصالحة بين حركتى فتح وحماس، معربة عن رغبتها فى أن تنجح الجهود المصرية فى إنهاء الانقسام كى يتفرغ أبناء الشعب الفلسطينى لمشروعهم الرئيسى المتمثل فى تحرير فلسطين.

وأكدت عهد التميمى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، ضرورة أن تضع القيادات الفلسطينية خطة نموذجية لتحرير الأراضى الفلسطينية، داعية للاهتمام بقضايا الأسرى، والعمل على تحريرهم، مضيفة "فى حال لم تتوحد القيادات سيبحث الشعب الفلسطينى عن قيادات بديلة".

وقالت عهد التميمى فى رسالة للاحتلال الإسرائيلى: "لا يوجد احتلال دائم، وكل بلد كان بها احتلال انتهى وفلسطين ستتحرر.. نحن لن نستسلم وسنحرر الأراضى الفلسطينية".

وغادرت عهد التميمى السجن، اليوم الأحد، بعد قضائها عقوبة بالسجن مدة 8 أشهر لصفعها جنديين إسرائيليين، فى واقعة تم تسجيلها بواسطة كاميرا فيديو، وحولتها إلى رمزا للمقاومة عند الفلسطينيين.


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