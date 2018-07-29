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الأحد، 29 يوليه 2018 10:57 م
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عمر مروان يستقبل وفدا سودانيا رفيع المستوى ويصطحبهم غدا لزيارة العاصمة الإدارية

الأحد، 29 يوليه 2018 10:03 م
عمر مروان يستقبل وفدا سودانيا رفيع المستوى ويصطحبهم غدا لزيارة العاصمة الإدارية عمر مروان والوزير السودانى
كتب عبد اللطيف صبح - تصوير خالد مشعل
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استقبل المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، اليوم، الأحد، وفدا سودانيا رفيع المستوى برئاسة طارق توفيق وزير الدولة بمجلس الوزراء السودانى مسئول التنسيق البرلمانى.

وبدوره أعرب الوزير السودانى عن سعادته والوفد المرافق بهذه الزيارة، لتبادل الخبرات فى العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأبدى رغبته فى زيارة العاصمة الإدارية ومشاهدة الإنجازات التى تحققت على أرضها، ووفقا لبيان صادر عن الوزارة منذ قليل فسوف يصطحبه الوزير عمر مروان فى زيارة للعاصمة الإدارية صباح غدا الإثنين الموافق 30 يوليو 2018.

وتأتى هذه الزيارة فى أعقاب الزيارة التاريخية التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لجمهورية السودان الشقيقة، فى الأيام القليلة الماضية.

ورحب المستشار عمر مروان بالوفد، مشيداً بالعلاقات التاريخية التى تربط الشعبين، وضرورة العمل على استمرارها وتنميتها.

وحضر اللقاء اليوم السفير السودانى عبد المحمود عبد الحليم، والنواب سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، والدكتور سيد فليفل رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، ومحمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب حاتم باشات.

 

01
جانب من اللقاء

 

02
عمر مروان والوزير السودانى

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