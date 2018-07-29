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الأحد، 29 يوليه 2018 07:08 م
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ضبط 565 مخالفة مرورية فى حملة على الطرق السريعة ببنى سويف

الأحد، 29 يوليه 2018 07:08 م
ضبط 565 مخالفة مرورية فى حملة على الطرق السريعة ببنى سويف مخالفات مرورية
بنى سويف أيمن لطفى
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ضبطت إدارة المرور ببنى سويف  565 مخالفة مرورية متنوعة، خلال حملة شنتها  بالتنسيق مع ادارة البحث الجنائى ، و  بإشراف من  اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف.

وقاد العميد حسام الشايب مدير إدارة المرور والمقدمان مدحت قرنى وكيل الإدارة وهشام مكى رئيس مباحث المرور،  الحملة التى نفذت  اليوم على الطرق السريعة وداخل شوارع مدينة بنى سويف والمراكز الإدارية السبع للمحافظة  لضمان عدم استغلال السائقين للمواطنين برفع قيمة تعريفة الاجرة والتصدى لكافة صور المخالفات .

 

 


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