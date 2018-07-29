ضبط 2 طن دقيق مدعم و1200 لتر سولار خلال حملة تموينية بالبحيرة

البحيرة - جمال ابو الفضل ــ ناصر جودة

شنت الأجهزة ألأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق، وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، عن ضبط "ع ع ا، 45 سنة صاحب مخبز بلدى بمركز إيتاى البارود، لتجميعه كميات من الدقيق البلدى المدعم لاستخدامه بالمخبز لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضُبط بحوزته كمية 2.300 طن دقيق بلدى مدعم، وضبط "أحمد أ ط" 44 سنة صاحب مصنع بلاستيك بدون ترخيص، بمركز بدر لإدارته المصنع بدون ترخيص، وضُبط بحوزته كميه 2.480 طن مواد خام بلاستيك .

كما تمكنت الحملة من ضبط "محمود ر م" 41 سن صاحب محطة وقود سيارات بدون ترخيص، بمركز بدمنهور لإدارته المحطه بدون ترخيص، وتجميعه كميات من المواد البترولية المدعمة لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضُبط بحوزته كميه 1200 لتر سولار.



وتم ضبط "أحمد م ن" 44 سنة صاحب مركز توزيع حفاضات أطفال، كائن مركز دمنهور لحيازته وعرضه للبيع حفاضات أطفال مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على مصدرها وضُبط بحوزته كمية 30600 حفاضة أطفال، وضبط "عاطف ع م" 38 سنة صاحب محل لبيع الأعلاف، كائن مدينة بدر لحيازته وعرضه للبيع أعلاف منتهية الصلاحيه، وضُبط بحوزته كمية 400 كيلو أعلاف.