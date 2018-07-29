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الأحد، 29 يوليه 2018 03:13 م
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ضبط 15 قضية تموينية فى حملات مكبرة على عدد من مراكز محافظة قنا

الأحد، 29 يوليه 2018 02:37 م
ضبط 15 قضية تموينية فى حملات مكبرة على عدد من مراكز محافظة قنا اللواء علاء العياط مدير أمن قنا
قنا – وائل محمد
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تمكنت أجهزة الأمن بقنا من شن حملة لضبط الأسواق بالتنسيق مع مباحث التموين من شملت الأسواق والمخابز والمحال التجارية لإعادة الانضباط للسوق القنائى وضبط المخالفين من الباعة.
 
 
كان اللواء علاء العياط مدير أمن قنا تلقى إخطارًا يفيد شن حنلة تموينية بعدد من أسواق مركز قنا، وبندر قنا أسفرت عن ضبط محمد.ب صاحب مخبز بحوزته 30 أجولة دقيق قبل بيعها فى السوق السوداء، وضبط تاجر لبيعه سلع مجهولة المصدر.
 
 
كما تمكنت الحملة من ضبط 15 قضية تموينية شملت عدم إعلان أسعار بيع سلع بدون فواتير تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيقات.

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