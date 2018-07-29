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الأحد، 29 يوليه 2018 03:17 م
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ضبط 10447 قضية سرقة تيار كهربائى وتحصيل 9176 غرامة خلال 24 ساعة

الأحد، 29 يوليه 2018 02:15 م
ضبط 10447 قضية سرقة تيار كهربائى وتحصيل 9176 غرامة خلال 24 ساعة سرقة كهرباء - أرشيفية
كتب : محمود عبد الراضى - دينا الحسينى
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وجه قطاع الأمن العام حملات أمنية بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى تسفر خلال 24 ساعة عن ضبط 10447 قضية وتحصيل 9176 غرامة وتنفيذ 721 حكم حبس جزئى.

 

وقام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء بتكثيف الحملات لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين لما لها من تأثير مباشر على الدخل القومى، وأسفرت الجهود خلال يوم 28 يوليو فى مجال ضبط قضايا " سرقات تيار، مخالفة شروط تعاقد " عن ضبط 10447 قضية متنوعة منها 10408 سرقة تيار كهربائى و39 مخالفة شروط التعاقد.

 

و فى مجال تحصيل غرامات "سرقات تيار، مخالفة شروط تعاقد " تم تحصيل 9176 حالة منها 9168غرامة سرقة تيار كهربائى، 8 مخالفات شروط التعاقد، وفى مجال تنفيذ الأحكام " سرقات التيار الكهربائى " تم تنفيذ 721 حكم حبس جزئى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،  وجارى استمرار الحملات.

 


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