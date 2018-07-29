ضبط المتهمين بالنصب على مواطنين بالغربية بزعم توفير فرص عمل

كتب : محمود عبد الراضى - دينا الحسينى

تمكنت مباحث الأموال العامه من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على مواطنين، والتحصل على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل لهما بالخارج.

كان فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقى بلاغا من المواطن حسام .أ.أ مواليد 1993 ، حاصل على بكالوريوس علوم ، وآخر ، مقيمان بدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية، وأفادا بقيام كل من أحمد .ع.إ مواليد 1986 حاصل على دبلوم تجارة ، ومحمد .ع.م مواليد 1979، سائق ، مقيمان بدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء منهما على 24,000أربعة وعشرون ألف دولار أمريكى بزعم تسفيرهما وتوفير فرصة عمل لهما بإحدى الشركات بإحدى الدول العربية وإعطائهما عقد مزور منسوب صدوره للدولة العربية .. الإ أنهما لم يلتزما بما وعدا به وإمتنعا عن رد المبالغ المالى لهما .

و عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية بمديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع شقيقه الثانى، وتعهد برد المبلغ المالى المستولى عليه ،تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.