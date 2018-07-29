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ضبط أسلحة غير مرخصة ومواد مخدرة فى حملة أمنية بالجيزة

الأحد، 29 يوليه 2018 11:34 ص
ضبط أسلحة غير مرخصة ومواد مخدرة فى حملة أمنية بالجيزة حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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أسفرت حملة أمنية شنتها مديرية أمن الجيزة لضبط الخارجين عن القانون، عن ضبط 44 قضية سلاح نارى غير مرخص ومواد مخدرة.

كما أسفرت الحملة التى استهدفت قطاعى شمال وجنوب الجيزة، والمنطقة الأثرية بالهرم، ومدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، وبولاق الدكرور، عن تنفيذ 230 حكما قضائيا، وضبط 64 قضية تموينية، ضبط بها لحوم ودواجن مجمدة منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى إغلاق منشآت غير مرخصة، وضبط عدد من الباعة الجائلين لبيعهم اسطوانات غاز مدعمة بالسوق السوداء.

وشارك ضباط شرطة المرافق فى الحملة، حيث تم إزالة 520 مخالفة تعدى وإشغال طريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

 


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