صور.. 7 مبادرات ميدانية بحملة "إنت أقوى من المخدرات" بالمنيا

كتب فريق المحافظات

اختتمت حملة "إنت أقوى من المخدرات" فعالياتها بمحافظة المنيا عقب تنفيذ 7 مبادرات ميدانية بالشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية بالمحافظة بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء و إدارة الشباب والطلاب بديوان عام محافظة المنيا.

قالت مارية نعيم مدير عام إدارة الشباب والطلاب بالمحافظة، إن اللقاءات تم تنفيذها خلال الفترة من 22 إلى 28 يوليو ، شملت زيارة المنطقة الصناعية بالمحافظة و منطقة المحاجر عقب التنسيق مع مدير عام المواد المحجرية بالمنيا وتنظيم جولتين بكورنيش النيل ولقاء مع الشباب بنادى الشباب "منظمة الشباب" بمدينة المنيا، ونادى المنيا الرياضى وحديقة 25 يناير وكوبرى النيل العلوى.

وأشارت فى بيان إلى أن الحملة شملت لقاءات مباشرة مع المواطنين من خلال فريق شباب المتطوعين لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمنيا، باشراف مسئولى الصندوق للتحذير من خطورة الإدمان والمخدرات وضرورة تبنى كافة أفراد المجتمع لتلك القضية الهامة وآلية التعامل مع أية حالة إدمان تواجههم.

وأوضح الدكتور نبيل علام منسق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن الهدف من المبادرات الميدانية بالشوارع والمناطق الحيوية الحديث مع الشباب والمواطنين بواسطة مسؤولى الصندوق وفريق من المتطوعين عن خطورة المخدرات والإدمان والعمل على رفع الوعى لديهم بخطورة تلك القضية على المجتمع والمفاهيم والمعتقدات الخاطئة المرتبطة بتعاطى المخدرات، والتعريف بطرق العلاج المجانى من خلال الاتصال بالخط الساخن على رقم 16023 حيث يتم العلاج مجانا و فى سرية.

فيما قال بلال شعبان باحث بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان إنه تم توزيع ملصقات وكتيبات خاصة بالحملة من قبل فريق شباب المتطوعين لتوعيتهم بخطورة تلك القضية الهامة، مؤكدا أن اللقاءات المباشرة يكون له رد فعل إيجابى على المواطنين.



مبادرات ميدانية بحملة إنت أقوى من المخدرات



مبادرات ميدانية بحملة إنت أقوى من المخدرات



مبادرات ميدانية بحملة إنت أقوى من المخدرات



مبادرات ميدانية بحملة إنت أقوى من المخدرات