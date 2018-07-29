video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 يوليه 2018 12:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. 7 مبادرات ميدانية بحملة "إنت أقوى من المخدرات" بالمنيا

الأحد، 29 يوليه 2018 11:21 ص
صور.. 7 مبادرات ميدانية بحملة "إنت أقوى من المخدرات" بالمنيا جانب من المبادرة
كتب فريق المحافظات
إضافة تعليق

اختتمت حملة "إنت أقوى من المخدرات" فعالياتها بمحافظة المنيا عقب تنفيذ 7 مبادرات ميدانية بالشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية بالمحافظة بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء و إدارة الشباب والطلاب بديوان عام محافظة المنيا.

قالت مارية نعيم مدير عام إدارة الشباب والطلاب بالمحافظة، إن اللقاءات تم تنفيذها خلال الفترة من  22 إلى 28 يوليو ، شملت زيارة المنطقة الصناعية بالمحافظة و منطقة المحاجر عقب التنسيق مع مدير عام المواد المحجرية بالمنيا وتنظيم جولتين بكورنيش النيل ولقاء مع الشباب بنادى الشباب "منظمة الشباب" بمدينة المنيا، ونادى المنيا الرياضى وحديقة 25 يناير وكوبرى النيل العلوى.

وأشارت فى بيان إلى أن الحملة شملت لقاءات مباشرة مع المواطنين من خلال فريق شباب المتطوعين لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمنيا، باشراف مسئولى الصندوق للتحذير من خطورة الإدمان والمخدرات وضرورة تبنى كافة أفراد المجتمع لتلك القضية الهامة وآلية التعامل مع أية حالة إدمان تواجههم.

وأوضح الدكتور نبيل علام منسق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن الهدف من المبادرات الميدانية بالشوارع والمناطق الحيوية الحديث مع الشباب والمواطنين بواسطة مسؤولى الصندوق وفريق من المتطوعين عن خطورة المخدرات والإدمان والعمل على رفع الوعى لديهم بخطورة تلك القضية على المجتمع والمفاهيم والمعتقدات الخاطئة المرتبطة بتعاطى المخدرات، والتعريف بطرق العلاج المجانى من خلال الاتصال بالخط الساخن على رقم 16023 حيث يتم العلاج مجانا و فى سرية.

 فيما قال بلال شعبان باحث بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان إنه تم توزيع ملصقات وكتيبات خاصة بالحملة من قبل فريق شباب المتطوعين لتوعيتهم بخطورة تلك القضية الهامة، مؤكدا أن اللقاءات المباشرة يكون له رد فعل إيجابى على المواطنين.

 

مبادرات ميدانية بحملة إنت أقوى من المخدرات (1)
مبادرات ميدانية بحملة إنت أقوى من المخدرات 

 

مبادرات ميدانية بحملة إنت أقوى من المخدرات (2)
مبادرات ميدانية بحملة إنت أقوى من المخدرات 

 

مبادرات ميدانية بحملة إنت أقوى من المخدرات (3)
مبادرات ميدانية بحملة إنت أقوى من المخدرات

 

مبادرات ميدانية بحملة إنت أقوى من المخدرات (4)
مبادرات ميدانية بحملة إنت أقوى من المخدرات 

 

مبادرات ميدانية بحملة إنت أقوى من المخدرات (5)
مبادرات ميدانية بحملة إنت أقوى من المخدرات

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"تضامن دمياط" تعلن انطلاق أولى فعاليات حملة "أنت أقوى من المخدرات"

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ المنيا

صندوق مكافحه وعلاج الادمان




لا تفوتك
بث مباشر من فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسى

بث مباشر من فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسى

وزير النقل يكلف أشرف رسلان بأعمال رئيس السكك الحديدية

وزير النقل يكلف أشرف رسلان بأعمال رئيس السكك الحديدية

فيديو وصور.. تفاصيل حادث قطار أسوان.. انقلاب 3 عربات وخروج 7 عن القضبان.. وخروج مصابى الحادث من المستشفى بعد تلقى العلاج.. النيابة تحقق فى الواقعة.. والسكة الحديد تسير حركة الوجه القبلى من محطة إدفو

فيديو وصور.. تفاصيل حادث قطار أسوان.. انقلاب 3 عربات وخروج 7 عن القضبان.. وخروج مصابى الحادث من المستشفى بعد تلقى العلاج.. النيابة تحقق فى الواقعة.. والسكة الحديد تسير حركة الوجه القبلى من محطة إدفو

مصر تتربع على عرش دورة الألعاب الأفريقية للشباب 2018 بالجزائر.. "الجمباز والأثقال و السباحة" أيقونة المنافسة والانتصارات.. والألعاب الجماعية تحصد مجموعة ميداليات هامة منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية

مصر تتربع على عرش دورة الألعاب الأفريقية للشباب 2018 بالجزائر.. "الجمباز والأثقال و السباحة" أيقونة المنافسة والانتصارات.. والألعاب الجماعية تحصد مجموعة ميداليات هامة منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية

المصرى طمعان فى الصدارة الليلة على حساب نهضة البركان المغربى

المصرى طمعان فى الصدارة الليلة على حساب نهضة البركان المغربى

وصفات طبيعية باللبن والعسل والبطاطس للتخلص من الهالات السوداء

وصفات طبيعية باللبن والعسل والبطاطس للتخلص من الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة