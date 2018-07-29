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صور.. نيابة أسوان تنتقل لموقع حادث القطار لبحث أسباب خروج العربات عن القضبان

الأحد، 29 يوليه 2018 06:48 ص
صور.. نيابة أسوان تنتقل لموقع حادث القطار لبحث أسباب خروج العربات عن القضبان القطار
أسوان عبد الله صلاح وصلاح المسن
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انتقل فريق من النيابة العامة بمحافظة أسوان إلى موقع حادث خروج قطار 982 عن القضبان، لمعاينة موقع الحادث، وسؤال شهود العيان والركاب عن الواقعة، وسائق القطار .

وكلف المهندس شعبان محمود رئيس المنطقة الجنوبية للسكك الحديد المهندس محمد بغدادى مدير الادارة الهندسية بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث .

كان  قطار القاهرة أسوان قد خرج عن مساره بمنطقة الشبيكة لتابعة لمركز كوم أمبو، وتحركت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

 
وأعلنت هيئة السكة الحديد، اعتذارها عن تأخر بعض قطارات خط الصعيد نتيجة سقوط جرار قطار 982 مكيف القاهرة - أسوان وبعض من عرباته بين محطتى سِلَوِى وكاجوج، وعلى الفور أصدر رئيس الهيئة تعليماته لتحرك آلات الرفع والأوناش، لرفع الجرار والعربات الخارجة عن القضبان وإعادتها إلى مسارها مرة أخرى.
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

 


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