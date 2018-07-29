صور.. "مياه بنى سويف" تنظم ندوة ضمن برنامج المكتبات المتميزة ومعسكرات الصيف

نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف بإشراف المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الإدارة ورئاسة الشيماء عبد التواب مدير إدارة التوعية ندوة توعية تهدف إلى ترسيخ مبدأ المحافظة على المياه وترشيدها.

وقالت الشيماء عبد التواب، فى بيان لها، إن الندوة التى أقيمت بمدرسة الشهيد محمد عصام الإعدادية بنات اليوم الأحد، تأتى ضمن مشاركة إدارة التوعية فى (برنامج المكتبات المتميزة والمعسكرات الصيفية صيف 2018 ) على مستوى الجمهورية.

وأضافت مدير إدارة التوعية، أن الندوة حضرها خليفة محمد حامد موجة عام المكتبات بمديرية التربية والتعليم، مشيره إلى أن الندوة تناولت مناقشات حوارية مع الطلاب حول مفهوم الترشيد، وكيفية الاستخدام الأمن لشبكات الصرف الصحى، وكذلك أُكذوبة الفلاتر. كما تم توزيع كراسات بها بعض الإرشادات الهامة عن المياه.