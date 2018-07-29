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الأحد، 29 يوليه 2018 05:40 ص
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صور.. مصرع 3 أشخاص فى زلزال جزيرة لومبوك بإندونيسيا

الأحد، 29 يوليه 2018 04:08 ص
صور.. مصرع 3 أشخاص فى زلزال جزيرة لومبوك بإندونيسيا تحطم منزل بسبب زلزال العنيف
جاكرتا (رويترز)
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قالت وكالة التخفيف من الكوارث فى إندونيسيا، إن ما لا يقل عن 3 أشخاص لاقوا حتفهم فى زلزال قوته 6.4 درجة هز جزيرة لومبوك اليوم الأحد.

والضحايا الثلاثة من شمال وشرق الجزيرة التى يقصدها السياح الأجانب.

آثار الزلزال
آثار الزلزال

 

اسعاف شخص أصيب فى الزال
اسعاف شخص أصيب فى الزال

 

تحطم سقف جراء الزلزال
تحطم سقف جراء الزلزال

 

تحطم منزل جراء الزلزال
تحطم منزل جراء الزلزال

 

جانب من آثار الزلزال
جانب من آثار الزلزال

 

حطام السقف
حطام السقف

 

شخص يتلقى الرعاية الطبية
شخص يتلقى الرعاية الطبية

 

شخص يتلقى الرعاية
شخص يتلقى الرعاية

 

عدد من المواطنين يتلقون الرعاية الطبية
عدد من المواطنين يتلقون الرعاية الطبية

 

محاولات نقل محتويات منزل
محاولات نقل محتويات منزل

 

مصابين فى الزلزال العنيف
مصابين فى الزلزال العنيف

 

منزل صغير يتحطم جراء الزلزال
منزل صغير يتحطم جراء الزلزال

 

نقل أحد المصابين
نقل أحد المصابين

 

 


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جزيرة لومبوك

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