صور.. مصرع 3 أشخاص فى زلزال جزيرة لومبوك بإندونيسيا

جاكرتا (رويترز)

قالت وكالة التخفيف من الكوارث فى إندونيسيا، إن ما لا يقل عن 3 أشخاص لاقوا حتفهم فى زلزال قوته 6.4 درجة هز جزيرة لومبوك اليوم الأحد.

والضحايا الثلاثة من شمال وشرق الجزيرة التى يقصدها السياح الأجانب.



آثار الزلزال



اسعاف شخص أصيب فى الزال



تحطم سقف جراء الزلزال



تحطم منزل جراء الزلزال



جانب من آثار الزلزال



حطام السقف



شخص يتلقى الرعاية الطبية



شخص يتلقى الرعاية



عدد من المواطنين يتلقون الرعاية الطبية



محاولات نقل محتويات منزل



مصابين فى الزلزال العنيف



منزل صغير يتحطم جراء الزلزال