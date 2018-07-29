صور.. مستشفى أورام بالأقصر تستقبل أستاذ أشعة تداخلية بجامعة فرانكفورت

الأقصر – أحمد مرعى

استقبلت مستشفى علاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، الدكتور نور الدين عبد الرحيم نور الدين محمد، أستاذ الأشعة التداخلية لعلاج الأورام وأمراض الأوعية الدموية فى جامعة فرانكفورت بألمانيا، والحاصل على درجة الأستاذية فى مجال علاج الأورام وأمراض الأوعية الدموية، وذلك بهدف بحث التعاون المشترك فى مجال الأورام مع المستشفى لتقديم كافة أوجه الدعم لمرضى السرطان بمحافظات الصعيد.

وكان فى استقبال الدكتور نور الدين عبد الرحيم، كل من الدكتور هانى حسين مدير عام المستشفى، والدكتور عماد شاش استشارى الأورام، والذين اصطحبوه فى جولة تعريفية بكافة تفاصيل وماكينة العمل فى مختلف أقسام المستشفى ومراحلها الأولى والثانية اللتين تم افتتاحهما مؤخرًا، والمرحلة الثالثة التى يجرى العمل فيها حاليًا، وأبدى إعجابه الشديد بمستوى التجهيزات والمعدات والأجهزة الطبية المتطورة التى تضاهى كبرى المستشفيات العالمية.

وأكد الدكتور نور الدين عبد الرحيم نور الدين محمد، أستاذ الأشعة التداخلية لعلاج الأورام وأمراض الأوعية الدموية فى جامعة فرانكفورت بألمانيا، خلال زيارته للمستشفى، على أن نسب الإصابة فى المجتمع المصرى حاليًا ارتفعت بصورة كبيرة وأصبح المرضى فى دولة بحجم مصر يزيد عدد سكانها عن 100 مليون موطن أكثر من مواطنى عدد من الدول الصغيرة التى لا يزيد سكانها عن 3 ملايين مواطن، وهو أزمة كبيرة فى العلاج نظرًا للتكاليف المرتفعة لعلاج مريض السرطان.

وأضاف نور الدين – خلال زيارته للمستشفى –أن مرضى السرطان بمصر لديهم فرصة كبيرة حاليًا لتلقى العلاج فى الصعيد بعد هذا الصرح الجديد الذى يعتبر علامة كبيرة فى خدمة مرضى محافظات الصعيد بهذا المستوى الطبى الذى يقدمه بالمجان تمامًا، وبما يحويه من غرف مجهزة بصورة مميزة لتلقى جرعات العلاج الكيماوى والعلاج الإشعاعى فى جهازين من أحدث الأجهزة بمصر والعالم العربى، مؤكدًا على أنه سعيد للغاية بتلك الزيارة لدعم بلاده وأبناؤء مصر.

وأوضح الدكتور نورالدين، أنه سعيد بالاتفاق مع الدكتور هانى حسين مدير المستشفى، على علاج عدد من الحالات بالأشعة التداخلية التى يعتبر أول من حصل على الأستاذية فيها بجامعة فرانكفورت بألمانيا، وذلك فى زيارة آخرى للمستشفى فى شهر يناير المقبل، مشددًا على أنه لاقى فى المستشفى مجموعة من أقوى القيادات والأساتذة فى مجالات الأورام المختلفة ويقومون بمجهودات كبيرة لخدمة أبناء محافظات الصعيد.

فيما قال الدكتور هانى حسين مدير عام المستشفى، إن المستشفى كانت لديها رسالة واضحة من بداية العمل فى إنشاءات المرحلة الأولى وهى التخفيف عن كل مريض بالسرطان فى 6 محافظات بالصعيد، وهو الدور الذى تقوم به المستشفى حاليًا بخدمة طبية بمستويات تضاهى المستشفيات العالمية وبالمجان تمامًا، بل ويحضر مرضى من الوجه البحرى لتلقى جرعات العلاج الإشعاعى فى الأجهزة الحديثة بالمستشفى والتى لا يوجد الكثير منها بمصر، وثمن دور الدكتور نور الدين وسعيه لخدمة أبناء مصر بعمل تلك الزيارة لكى يستفيد الأطباء من خبراته العالمية الدولية فى مجال الأورام.

وأضاف الدكتور هانى حسين، أن زيارة أساتذة الأورام من مختلف دول العالم لمستشفى شفاء الأورمان، يعطيها دعم كبير فى تطوير العمل أكثر وأكثر ويساعد فى إكتساب الأطباء لخبرات جديدة فى لقاءات الطيور المهاجرة من أطباء مصر لمختلف دول العالم.

وكانت قد التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالدكتور نورالدين عبد الرحيم نور الدين محمد، لبحث التعاون المشترك فى مجال الأورام مع مستشفيات مصر المتخصصة فى هذا المجال، وقالت إن مصر تزخر بعقول نابغة قادرة على النهوض بالوطن واللحاق بركب الدول المتقدمة فى العديد من المجالات، مؤكدة على أن الوزارة تفتح أبوابها أمام الجميع لتساهم جهود العلماء والخبراء فى دعم التنمية بكافة المجالات.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن الهدف من هذا التعاون يأتى لدعم المستشفيات المجانية المتخصصة فى علاج الأورام والتى تخدم شريحة عريضة من الشعب المصرى، وعرضت السفيرة نبيلة مكرم البدء فى هذا التعاون من خلال مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، وذلك للتعاون على تقديم الدعم العلمى للمساعدة فى تطوير المنظومة الطبية فى مجال الأشعة التداخلية، وكذلك وضع سبل للتبادل الأكاديمى وتدريب شباب الأطباء على أحدث الطرق العالمية المتطورة.

وشهد اللقاء الاتفاق على إجراء زيارات لمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، لعقد محاضرة تتضمن تطورات علاج الأورام فى العالم والتخصصات التى يعمل بها الدكتور نور الدين عبد الرحيم، بحضور الأطباء المتخصصين بالمستشفى، بهدف تبادل الخبرات والوقوف على مدى التعاون الذى يستطيع تقديمه خلال الفترة المقبلة.



مستشفي أورام بالأقصر تستقبل أستاذ الأشعة التداخلية بجامعة فرانكفورت بألمانيا (1)



مستشفي أورام بالأقصر تستقبل أستاذ الأشعة التداخلية بجامعة فرانكفورت بألمانيا (2)