صور.. محمود عباس يستقبل عهد التميمى فى رام الله بعد الإفراج عنها

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)

استقبل الرئيس الفلسطينى محمود عباس اليوم الأحد، بمقر الرئاسة فى مدينة رام الله، الأسيرة المحررة عهد التميمى ووالدتها، عقب الافراج عنهما من سجون الاحتلال الاسرائيلى.

وأكد عباس أنها تشكل نموذجا للنضال الفلسطينى لنيل الحرية والاستقلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة".

وأكد الرئيس أن نموذج المقاومة الشعبية السلمية الذى سطرته عهد وأهالى قرية النبى صالح وجميع القرى والمدن الفلسطينية، يثبت للعالم بأن شعبنا الفلسطينى سيبقى صامدا على أرضه ومتمسكا بثوابته، ومدافعا عنها مهما بلغ حجم التضحيات.



محمود عباس يستقبل عهد التميمى



جانب من الاستقبال