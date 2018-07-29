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صور.. محافظ بورسعيد يطمئن على مصابى حادث أتوبيس العمال

الأحد، 29 يوليه 2018 09:49 ص
صور.. محافظ بورسعيد يطمئن على مصابى حادث أتوبيس العمال محافظ بورسعيد يطمئن على حالة المصابين
بورسعيد – السيد فلاح
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انتقل منذ قليل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إلى مستشفى بورسعيد العام، للأطمئنان على مصابى حادث عمال الاستثمار الذى وقع صباح اليوم، إثر حادث تصادم بين سيارة، نقل وأتوبيس يقل عدد من عمال المنطقة الحرة للاستثمار ببورسعيد على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية"، بمنطقة رأس العش.

ولقى6 أشخاص مصرعهم وأصيب 25 آخرون، صباح اليوم الأحد، إثر حادث تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس يقل عدد من عمال المنطقة الحرة للاستثمار ببورسعيد على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية".

وتم نقل المصابين إلى مستشفى بورسعيد العام، بينهم مصابان حالتهما خطرة، وتم وضع جثث الضحايا الحادث بالمشرحة تحت تصرف النيابة.

 

محافظ بورسعيد يطمئن على المصابين (1)
محافظ بورسعيد يطمئن على المصابين 

 

محافظ بورسعيد يطمئن على المصابين (2)
محافظ بورسعيد يطمئن على المصابين

 

محافظ بورسعيد يطمئن على المصابين (3)
محافظ بورسعيد يطمئن على المصابين 

 

محافظ بورسعيد يطمئن على المصابين (4)
محافظ بورسعيد يطمئن على المصابين 

 

محافظ بورسعيد يطمئن على المصابين (5)
محافظ بورسعيد يطمئن على المصابين 

 


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