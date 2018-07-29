صور.. فى 20 معلومة.. قصة مشروع "الهوية البصرية للأقصر"

الأقصر – أحمد مرعى

حصلت محافظة الأقصر على دعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر تبينه مشروع عرضته الشابتان ياسمين سليمان وغادة والى فى المؤتمر الوطني للشباب بجامعة القاهرة، حول "الهوية البصرية لمصر"، والذى يهدف إلى ترسيخ مفاهيم الهوية والترويج السياحى لمصر، ووجه الرئيس تعليماته لوزير الدفاع الفريق أول محمد زكى ببدء الإجراءات لتبنى مشروع الشابتين المصريتين، لإطلاق مبادرة التصميم "براند مصر" أو "Branding Egypt".

وفيما يلي يرصد "اليوم السابع" التفاصيل الكاملة للمشروع الذى انطلق بالأقصر مؤخراً برعاية محمد بدر محافظ الأقصر، والدكتور أشرف منصور رئيس الجامعة الألمانية بمصر

1- تقوم فكرة المشروع "الهوية البصرية لمصر" على تصميمات تناسب كل محافظة وكل حرفة أو قطاع داخل مصر

2- الهدف الأسمى للهوية البصرية هو الدعاية لمصر والترويج السياحى لها

3- يشمل مشروع الهوية البصرية عمل دليل زيارة متكامل لمصر لمدة 48 ساعة ترانزيت

4- مشروع الهوية البصرية لمحافظة الأقصر بدأ منذ فترة بالتعاون مع الجامعة الألمانية بهدف إظهار الأقصر بشكل شبابى عالمى جديد لدعم التاريخ والآثار الفرعونية التى تهم شباب مصر والعالم أجمع.

5- مشروع الهوية البصرية كانت فكرة من شباب الجامعة الألمانية وبدء فى نوفمبر 2016

6- تم العمل بالمشروع ووضع لوجو وأشكال محددة لمدينة الأقصر التى تعتبر أعظم مدينة أثرية فى العالم بالألوان الحديثة المتطورة

7- يجرى العمل على بناء وتدشين موقع إلكترونى لبناء الهوية البصرية لمحافظة الأقصر

8- المشروع يساهم فى تقديم الأقصر بشكل متطور يضاهى التطور فى مختلف أنحاء العالم كنموذج لجذب الشباب والسعى للثبات فى عملية التسويق وعدم تغيير اللوجو كل فترة كما كان فى السابق

9- الجامعة الألمانية بالقاهرة أقامت مراسم إهداء مدينة الأقصر شهادة براءة حق استخدام حقوق الملكية الفكرية لدليل الهوية البصرية والشعار الجديد لمدينة الأقصر

10- شارك فى تصميم شعار الأقصر الجديد أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم التطبيقية والفنون بالجامعة الألمانية

11- تم تصميم الشعار بغرض خلق سمة شخصية جاذبة لمدينة الأقصر مع حرص منفذى التصميم على احتفاظها بهوياتها المصرية لتصبح المدينة

12- أكثر من 300 خبير من الجامعة مصرى وألمانى شاركوا فى تطوير الأقصر بالكامل وعمل مشاريع فى العمارة وموضوعات أخرى

13- التصميم الجديد لشعار محافظة الأقصر تكلف حوالى 6 أشهر ونصف من الوقت

14- الجامعة الألمانية ستستضيف الموقع الإلكترونى للمحافظة الخاص بغرض تسويق المحافظة إلكترونيا لتقديم الخدمة حتى يتم الاتفاق على من يتسلم هذا الموقع

15- تم إهداء محافظة الأقصر أنواع الخطوط التى اشترتها الجامعة الألمانية لأنها ستصبح خاصة بمحافظة الأقصر أول محافظة عملت عن طريق بحث علمى واستفتاء للهوية البصرية للتسويق السياحى

16- الشعار الجديد للأقصر صمم ليمثل الجوانب الرئيسية لمدينة الأقصر حيث استوحى من المعتقدات والرموز الفرعونية القديمة

17- مشروع الهوية البصرية للأقصر شارك فيه أيضاً حوالى 500 طالب بالمراحل الدراسية المتقدمة وجميعهم من الجامعة الألمانية بالقاهرة

18- الموقع الإلكترونى للأقصر يقدم كافة المعلومات الخاصة عنها والخدمات المتوافرة بها من (مستشفيات - فنادق - مزارات - أنشطة - مطاعم....) وغيرها من الخدمات

19- سيتم تقديم الموقع الإلكترونى للأقصر بثلاثة لغات العربية - الإنجليزية – الصينية

20- المحافظ أكد على أن إشراف القوات المسلحة على المشروع مستقبلاً سيزيده ثقلاً وسينتهى فى أسرع وقت