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صور.. ضبط المتهمين بسرقة مليون جنيه من شقة صاحب مدينة ملاهى بالمنصورة

الأحد، 29 يوليه 2018 01:46 م
صور.. ضبط المتهمين بسرقة مليون جنيه من شقة صاحب مدينة ملاهى بالمنصورة المتهمين بعد القبض عليهم
كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالدقهلية فى تحديد وضبط مرتكبى واقعة سرقة مليون جنيه من شقة مالك مدينة ملاهى بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، وإعادة المبلغ المسروق.

كان بلاغاً قد ورود  لقسم شرطة أول المنصورة من المدعو محمد.ا.إ ، مالك و شريك فى مدينة ملاهى وألعاب ترفيهية، ومقيم بدائرة القسم  باكتشاف سرقة مبلغ مالى قدره مليون جنيه من داخل غرفة نومه بشقته الكائنة بذات العنوان.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث قادة العميد محمد شرباش مدير مباحث الدقهلية، ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم محمود.ع.ا 41 سنة، مسئول صيانة بمدينة الملاهى ملك المُبلغ، ويعمل لدية كسائق، مقيم بدائرة القسم وبلال.ع.ع، 19 سنة، ميكانيكى صيانة بمدينة الملاهى ملك المبلغ، ومقيم بمحافظة الغربية، سبق اتهامة فى قضية "سلاح أبيض" وعمرو .ع.م،  19سنة عامل بمدينة الملاهى ملك المبلغ، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثانى المنصورة، سبق اتهامة فى قضية "إتجار بالأقراص المخدرة " و محمد.س.ف ، 20 سنة، عامل بمدينة الملاهى ملك المبلغ، ومقيم دائرة القسم.

المتهمين
المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهمين المذكورين، وبمواجهتهم اعترفا بارتكاب الواقعة، حيث استغلوا غياب المجنى عليه عن الشقة وتوجهوا جميعاً إلى الشقة محل البلاغ وقاموا بفتحها بمفتاح كان المتهم الأول قد سرق أصلة من المجنى عليه واستخراج نسخة له ، وقاموا بسرقة المبلغ المالى من داخل غرفة النوم، وقامو بالإرشاد عن مبلغ ( 975 ألف جنيه ) و قرروا أنهم قاموا بإنفاق باقى المبلغ على ملذاتهم الخاصة، ووجه اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية بتقنين الإجراءات الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .

المتهم
المضبوطات

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