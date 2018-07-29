صور.. سكرتير عام المنوفية يحيل رئيسة وحدة قروية للتحقيق بعد شكاوى الأهالى

المنوفية - محمود شاكر

التقى اليوم الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، بعدد من أهالى قرية رملة الأنجب مركز أشمون، بحضور عبد الحكيم الزفزافى رئيس مركز ومدينة أشمون، والدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة، وسوسن طايل وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمود الخشن عضو مجلس النواب بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، حيث استمع إلى شكواهم الخاصة بعدم وجود أطباء طول الأسبوع بالوحدة الصحية بالقرية، وإستكمال أعمال التطوير بمركز الشباب.

وتمت مناقشة المشكلات الخاصة بالقرية، وعلى الفور كلف السكرتير العام وكيل وزارة الصحة بتوفير أطباء بالوحدة الصحية لرملة الأنجب ثلاثة أيام أسبوعيا، بدلًا من يومين من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية عصرا، وبحث إمكانية تعديل المواعيد لتصبح من الثامنة صباحا حتى الثأمنة مساء، وذلك لخدمة عدد أكبر من أهالى القرية.

كما قرر سكرتير عام محافظة المنوفية، إحالة رئيس الوحدة القروية للتحقيق فيما نسب إليها من شكاوى الأهالى بإدارة الشئون القانونية بالمحافظة.

ومن جانبها أكدت وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه تم الانتهاء من إسناد إقامة ملعب وغرفة تغير الملابس بمركز الشباب إلى وزارة الإنتاج الحربى، مشيرة إلى الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالعام المالى 2017/ 2018.

كما استمع السكرتير العام، إلى العديد من شكاوى الأهالى، ووعد باتخاذ اللازم حيالها، مؤكدًا على أن خدمة المواطن وإرضائه هو هدف جميع الأجهزة الخدمية والتنفيذية بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين بالقانون والمتقاعسين عن العمل والمتعدين على حقوق الدولة والمواطنين.



اجتماع سكرتير عام محافظة المنوفية



اجتماع سكرتير عام محافظة المنوفية



اجتماع سكرتير عام محافظة المنوفية