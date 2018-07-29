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الأحد، 29 يوليه 2018 02:50 م
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صور.. الملك محمد السادس شباب على طول بعد 19 عاما من تولى عرش المغرب

الأحد، 29 يوليه 2018 02:40 م
صور.. الملك محمد السادس شباب على طول بعد 19 عاما من تولى عرش المغرب ملك المغرب
كتب هيثم سلامة
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تحل اليوم الذكرى 19 لتولى ملك المغرب محمد السادس العرش خلفاً لأبيه الملك الحسن الثانى بعد وفاته، بعيدا على الرسميات عادة ما يظهر ملك المغرب محمد السادس، بملابس كاجوال ذات ألوان زاهية خلال جولاته فى أفريقيا، أو خلال رحلاته إلى أوروبا الغير رسمية، والتى سرعان ما تنشر على السوشيال ميديا بعد زياراته، لم تتوقف على الملابس فقط ، ولكنه شوهد أيضا العديد من المرات خلال قيادة سيارته بنفسه، والسير بها فى شوارع العاصمة الرباط أو فى شوارع طنجة أو أغادير وغيرها من المدن.  

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ويرتدى الملك محمد السادس، ملابس كاجوال عصرية تتميز بالألوان الزاهية والكاجوال الصيفى أو الشتوى،  حيث يلتقى بها المواطنين فى الشوارع خلال جولاته فى الأحياء التى تتميز بوجود عائلات مغربية فى فرنسا.

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من أبرز ما تم تداوله عن الملك محمد السادس لملابسه على السوشيال ميديا، حيث ارتدى ملابس من تصميم مصمم أزياء أفريقى فى مدينة ساحل العاج، كان مصمما لأزياء الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، والتى تميزت بالطابع الأفريقى. 

 
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