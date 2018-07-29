صور.. "القومى للمرأة" بالإسكندرية ينظم قافلة خدمية لأهالى محرم بك

الاسكندرية جاكلين منير

قام فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية تحت رعاية الدكتورة ماجدة الشاذلى مقررة الفرع وبالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية، بالمشاركة فى تنظيم قافلة لتيسير الخدمات الجماهيرية لأهالى منطقة محرم بك.

وقد قام الفرع متمثلا فى نجلاء خليل عضو الفرع وفاطمة رشوان محامية مكتب الشكاوى بالتنويه عن الخدمات التى يقدمها الفرع من برامج التمكين الاقتصادى وتنمية مهارات رائدات الأعمال لنشر ثقافة العمل الحر ومشروع استخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات بالمجان والإشارة إلى قروض مبادرة بنت مصر لدعم المشروعات المتناهية الصغر للمرأة والتى تتراوح ما بين ألف وخمسة وعشرون ألف جنيه بالتعاون مع البنك الزراعى المصرى، بالإضافة إلى برامج التمكين السياسى للمرأة و إبراز أهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات المحلية القادمة، خاصة بعد تخصيص مقعد للمرأة وآخر للشباب، كما قامت محامية الفرع بالتعريف بدور ومهام مكتب الشكاوى من مساندة قانونية وتلقى طلبات الضمان الاجتماعى وبيت الزكاة ودعم المرأة العاملة وحقوقها وقضايا الأحوال الشخصية.

كما اشتملت القافلة على السيارة المتنقلة لتحليل فيروس سى بالمجان، وسيارة بيع السلع التموينية والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة بالتعاون مع القوات المسلحة، وقد تردد على القافلة ما يزيد عن 600 فرد من أهالى منطقة محرم بك.