صور.. إخلاء آلاف المنازل مع تواصل الحرائق المدمرة فى كاليفورنيا

كتب وكالات _ تصوير أ.ف.ب

تجتاح عدة حرائق ولاية كاليفورنيا الأمريكية ما جعل الآلاف يتركون منازلهم هربا من حرائق مدمرة، وفى نفس السياق أوقفت السلطات رجلا يبلغ 32 عاما وجه إليه الاتهام بإشعال 15 حريقا من بينها حريق "كرانستون"، الذى يحاول أكثر من 1300 رجل إطفاء إخماده. ولمواجهة الكارثة طلب حاكم ولاية كاليفورنيا جيرى بروان المساعدة الفدرالية "لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات".

أخلى آلاف الأشخاص منازلهم فى جنوب كاليفورنيا هربا من حريق مفتعل اجتاح صباح السبت جنوب شرق لوس أنجلس، بعدما كان حاكم الولاية طلب المساعدة الفدرالية لمكافحة حريق مدمر يجتاح مناطق أخرى من الولاية.

وقضى رجلا إطفاء خلال مكافحة حريقى "كرانستون" فى جنوب شرق لوس أنجلس، و"كار" فى شمال كاليفورنيا، اللذين يعتبران الأخطر بين حرائق عدة تجتاح أكثر الولايات الأمريكية اكتظاظا. واجتاح حريق ثالث أطلق عليه اسم "فيرغوسون" متنزه يوسيميتى الوطنى فى وسط كاليفورنيا وأدى إلى وفاة رجل إطفاء قبل بضعة أيام، ما أجبر السلطات على إغلاق أهم المعالم السياحية فى البلاد جزئيا.



النيران تدمر دراجة نارية



النيران تدمر محتويات منزل



النيران تلتهم سيارة



النيران تلتهم شاحنة



تفحم سيارة



حرائق كاليفورنيا