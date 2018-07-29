video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 يوليه 2018 11:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. إجلاء 50 ألف شخص من منازلهم فى ميانمار بسبب الفيضانات

الأحد، 29 يوليه 2018 10:21 ص
صور.. إجلاء 50 ألف شخص من منازلهم فى ميانمار بسبب الفيضانات فيضانات فى ميانمار
(رويترز)
إضافة تعليق

قالت السلطات ووسائل الإعلام، اليوم الأحد، إن نحو 50 ألف شخص فى ميانمار أجلوا عن منازلهم بعد أيام من الأمطار الموسمية الغزيرة التى أغرقت قرى وجرفت جسورا فى الوقت الذى تسارع فيه السلطات لنقل الإمدادات للمناطق المنكوبة.

الفيضانات فى ميانمار (1)

وزار الرئيس وين منت منطقة باجو فى وسط ميانمار للقاء السكان النازحين أمس السبت، وحث المسئولين المحليين على توفير أماكن الإيواء المؤقتة والمساعدات. وقد تؤثر السيول على ما يقدر بمئة ألف شخص.

وخلال موسم الأمطار الموسمية السنوية تسبب السيول انهيارات أرضية فى أجزاء من ميانمار وتلحق أضرارا بالمزارع والبنية التحتية.

وفى عام 2015 شهدت ميانمار أسوأ سيول خلال عقد من الزمان عندما أشارت تقارير إلى مقتل ما يصل إلى نحو 100 وتشريد أكثر من 330 ألفا.

الفيضانات فى ميانمار (2)

وقالت وسائل إعلام، اليوم الأحد، إن اللجنة الوطنية لمكافحة الكوارث حذرت السكان المقيمين قرب الأنهار وفى المناطق المنخفضة مطالبة إياهم "بمغادرة منازلهم على الفور مع ارتفاع منسوب المياه... إلى مستوى الخطر".

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية، أن الأمطار الغزيرة دمرت 60 مترا من جسر خرسانى فى ولاية شان الشمالية فى حين لحقت أضرار كبيرة بحقول الأزر والطرق فى ولاية كاين.

الفيضانات فى ميانمار (3)

وشهدت ولاية راخين أيضا فى غرب البلاد هطول أمطار غزيرة أغرقت بعض الطرق. وعرضت وسائل الإعلام صورا التقطت من الجو لمياه موحلة تغطى أجزاء كبيرة من الأراضي.

وقال الصليب الأحمر على تويتر إنه يقدم مساعدات وبث صورا لمتطوعين ينقلون الناس من المناطق التى تعانى من السيول إلى مناطق آمنة فى زوارق صغيرة.

الفيضانات فى ميانمار (4)

وقالت الأمم المتحدة فى بيان إنها تتابع التطورات "بقلق كبير".

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فى ميانمار كنوت أوستبى "تقوم الأمم المتحدة بتعبئة شركائها ومواردها وقدراتها وتعرض تقديم الدعم لجهود حكومة ميانمار لمساعدة ضحايا السيول".

 

الفيضانات فى ميانمار (5)
 

 

الفيضانات فى ميانمار (6)
 

 

الفيضانات فى ميانمار (7)
 

 

الفيضانات فى ميانمار (8)
الفيضانات فى ميانمار (8)

 

الفيضانات فى ميانمار (9)
الفيضانات فى ميانمار (9)

 

الفيضانات فى ميانمار (10)
 

 

الفيضانات فى ميانمار (11)

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. استمرار هروب آلاف السكان فى ميانمار من منازلهم بسبب الفيضانات

صور.. آلاف السكان يهربون من مياه الفيضانات فى ميانمار

ميانمار

اخبار ميانمار

اخبار العالم

فيضانات ميانمار

الفيضانات فى ميانمار




لا تفوتك
سفير مصر بالسودان: القيادات لديها إرادة لإنفاذ اتفاقيات التعاون بين البلدين

سفير مصر بالسودان: القيادات لديها إرادة لإنفاذ اتفاقيات التعاون بين البلدين

اليوم.. انطلاق أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام من مطار برج العرب

اليوم.. انطلاق أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام من مطار برج العرب

"فيس بوك" بديل لـ"التورنت".. "جروبات" على موقع التواصل تسرق أحدث أفلام هوليوود وتنشرها مجانا.. عملاق التواصل: حذف الأفلام ليس من مهمات إدارة المحتوى لعدم وجود بلاغات.. والتلاعب بسياستنا السبب فى انتشارها

"فيس بوك" بديل لـ"التورنت".. "جروبات" على موقع التواصل تسرق أحدث أفلام هوليوود وتنشرها مجانا.. عملاق التواصل: حذف الأفلام ليس من مهمات إدارة المحتوى لعدم وجود بلاغات.. والتلاعب بسياستنا السبب فى انتشارها

صور.. "فقدن البصر ولم يفقدن الأمل".. قصة 3 كفيفات ضمن أوائل الجمهورية فى الثانوية.. كتبن المناهج على طريقة "برايل" بأيديهن.. نورسين: تفوقن ولم يكرموننا.. ورنا: كليات رفعت لافتات "ممنوع دخول المكفوفين" فى وجوهنا

صور.. "فقدن البصر ولم يفقدن الأمل".. قصة 3 كفيفات ضمن أوائل الجمهورية فى الثانوية.. كتبن المناهج على طريقة "برايل" بأيديهن.. نورسين: تفوقن ولم يكرموننا.. ورنا: كليات رفعت لافتات "ممنوع دخول المكفوفين" فى وجوهنا

10 معلومات عن مشروع تطوير الهوية البصرية

10 معلومات عن مشروع تطوير الهوية البصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة