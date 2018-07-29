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الأحد، 29 يوليه 2018 08:37 م
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صور.. أشرف زكى وأحمد آدم يتقدمون عزاء الفنان محمد شرف

الأحد، 29 يوليه 2018 08:13 م
صور.. أشرف زكى وأحمد آدم يتقدمون عزاء الفنان محمد شرف اشرف زكى واحمد ادم يؤدون واجب العزاء
الإسكندرية- هناء أبو العز
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تقدم نقيب المهن التمثيلية أشرف زكى والفنان أحمد أدم الحضور لتقديم واجب العزاء لأسرة الفنان محمد شرف، بمنطقة الحضرة بمسقط رأسه، وسط حضور المئات من الأهالى.

وكان الفنان محمد شرف، وافته المنية بإحدى المستشفيات وسط الإسكندرية، عصر يوم الجمعة الماضى، وقد دفن أمس السبت فى مقابر العائلة بمدافن المنارة.
 
وشارك المئات فى دفن جثمان الفنان الراحل محمد شرف، ظهر اليوم السبت، إلى مثواه الأخير بمدافن العائلة في المنارة بشارع أبو قير، بعد الصلاة عليه  بمسجد على بن أبى طالب . 

وعلى الرغم من عدم مشاركة الكثير من الفنانين فى دفن الجثمان،  عدا بدرية طلبة  وسليمان عيد واثنين آخرين من غير المشاهير، إلا أن أهالى الاسكندرية أصروا على الحضور والمشاركة لتشييع جثمان الراحل وسط حالة من الحزن والأسى.

وتوفى الفنان محمد شرف عن عمر يناهز الـ55 عاما، بعد تدهور صحته إذ كان يُعانى من مشاكل بالقلب وضيق فى التنفس.
 
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