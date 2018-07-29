صور.."أثر العلم فى تعديل السلوك" مسرحية لتعليم كفر الشيخ تفوز بأول الجمهورية

حصلت مدرسة تابعة لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ على المركز الأول "فى العمل الجماعى" فى المهرجان الأول للمدارس الخاصه للفنون المسرحيه 2018، برعاية الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم ـوالتعليم الفنى، والذى أقيم بالمدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر، كما حصلت على درع أحسن طالب فى الغناء، ودرع المشاركه المتميزة فى المهرجان.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على أنها تتقدم بالتهنئة للمسئولين بالمدرسة والطلاب بفوزهم بـ3 مراكز على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنها ستكرمهم كما سيكرمهم اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، مؤكدة على أن كفر الشيخ مستمرة فى حصدها للجوائز والمراكز الأولى على مستوى الجمهورية.

وقالت كشك، إن تعليم كفر الشيخ يتبنى عدد من القضايا المحورية لغرس القيم فى نفوس الطلاب من خلال ممارسة الأنشطة سواء خلال العام الدراسى أو خلال ممارسة الأنشطة الصيفية بالمدارس، لتعديل سلوكهم للأفضل.

وأضافت هناء شهاب وكيل المديرية، العمل الفائز بالمركز الأول بعنوان "حارة مستكه وحبهان" يتناول أثر العلم فى نفوس الشباب وتعديل السلوكيات الخاطئة، وأجاد الطلاب فى أداء أدوراهم.

وكان وفد رفيع المستوى من قيادات المديرية برئاسة هناء شهاب وكيل المديرية ووفاء عبد الله مدير عام الشئون التنفيذية وغادة النحاس مدير التعليم الخاص، وسحر عبدالخالق إسماعيل موجه المسرح، مثلت مدرسة الاندلس الخاصه مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ فى المهرجان الاول للمدارس الخاصه للفنون المسرحية 2018 م والذى أقيم بالمدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر وقد حصلت المدرسة على درع المركز الأول فى العمل الجماعى، كما حصلت على درع أحسن طالب فى الغناء ودرع المشاركه المتميزة فى المهرجان.



كفر الشيخ تحصد 3 مراكز على مستوى الجمهورية



جانب من العرض المسرحي



قيادات تعليم كفر الشيخ



عرض كفر الشيخ المسرحى



جانب من العروض المقدمة



قيادات التربية والتعليم بكفر الشيخ