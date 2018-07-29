صحف الكويت تبرز تحية الرئيس السيسى للشعب خلال افتتاح مؤتمر الشباب السادس

الكويت(أ ش أ)

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الأحد، تحية الرئيس عبدالفتاح السيسى للشعب المصرى، خلال افتتاحه المؤتمر الوطنى السادس للشباب بجامعة القاهرة أمس، والذى عقد تحت شعار (أبدع .. انطلق).

وقالت صحيفة "الأنباء" تحت عنوان (السيسى: الشعب "البطل الحقيقى" .. ومصر ستحيا دائما بقوة شبابها)، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عزا الانجازات التى حققتها مصر مؤخرا، إلى الشعب المصرى، الذى وصفه بـ(البطل الحقيقي)، ووجه إليه الشكر والتحية، مؤكدا فى الوقت نفسه وجود علاقة خاصة جدا بين الشعب وقواته المسلحة، التى هى دائما متواجدة فى الموضع والموقع الذى يريده ويطلبه منها الشعب.

وأبرزت الصحيفة قيام الرئيس السيسى بترقية الفريق محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إلى رتبة فريق أول، وقيام اثنين من الشباب المشاركين فى المؤتمر بتقليده لرتبته الجديدة.

من جانبها، قالت صحيفة "السياسة" تحت عنوان (السيسى يحيى شعب مصر ويؤكد خصوصية علاقته بالجيش)، أن الرئيس السيسي، وجه التحية للشعب المصرى البطل، مؤكدا أن ما وصلت إليه مصر، هو بفضل الشعب، ولافتا إلى العلاقة الخاصة التى تربط بين الشعب المصرى وقواته المسلحة.

ونقلت عن الرئيس السيسى قوله – فى كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر – " أن هناك علاقة خاصة جدا بين الشعب وبين قواته المسلحة، وأنها دائما متواجدة فى الموضع والموقع الذى يريده ويطلبه منها الشعب"، مؤكدا فى الوقت نفسه إيمان الدولة بأن الحوار والتواصل، هما الطريق لبناء مجتمع مصرى قوي، ويقينها الراسخ فى شباب مصر العظيم.

بدورها، قالت صحيفة "الجريدة" تحت عنوان (السيسى يرقى وزير الدفاع إلى فريق أول فى افتتاح مؤتمر الشباب السادس بجامعة القاهرة)، أن الرئيس السيسى أعلن خلال افتتاحه مؤتمر الشباب الدورى السادس بجامعة القاهرة أمس، ترقية وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق محمد زكي، إلى رتبة فريق أول.

ونقلت عن الرئيس السيسى قوله "دائما نتحدث عن القوات المسلحة لعلاقتها الخاصة بينها وبين شعبها، ودائما موجودة فى الموقع وفى الموضوع الذى يطلبه ويتمناه الشعب، لذا من المهم خلال المؤتمر، لتأكيد هذا المعنى القوى من أعرق جامعة علمية وتعليمية فى مصر، أن يشهد شباب مصر إعلان ترقية الفريق محمد زكى إلى رتبة فريق أول".

وأشارت إلى أن الرئيس السيسى، وجه التحية إلى الشعب المصري؛ لتحمله إجراءات الإصلاح الاقتصادى القاسية والصعبة، واصفا الشعب بـ(البطل الحقيقي)، فى كل ما يتم تحقيقه من انجازات، لافتة إلى أن الرئيس السيسى أكد أيضا حاجة المجتمع المصرى إلى تجديد الخطاب الديني، مشدداً على أن المخاوف من أن يؤدى التجديد لضياع الدين، غير صحيحة.