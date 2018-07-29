شركة مياه القناه تنهى خط الجباليات وتطهر19 كيلو بخطوط مياه السويس

أكد المهندس أحمد عزب رئيس مياه القناه، أنه تم إصلاح كسر خط طرد الجباليات 800 ملى بأول طريق السويس القاهرة، خلف مسجد الإستقامة، والتى زارها محافظ السويس أثناء وجوده بمحطة الزرايرالجديدة لإصلاح المحطة بعد توقفها، تحت إشراف المهندس شكرى عبد المنعم رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالسويس، والمهندس خالد عبدالله رئيس قطاع السويس

وأشارعزب فى بيان له اليوم، إلى أنة تم التأكد من نجاح فكرة الربط بين خط طرد رافع محمد عبده الرئيسى قطر 10 بوصة بخط الألبان الجديدة قطر 6 بوصة الفرعى، وذلك لإمكانية توصيل المياه وتلبية إحتياجات المواطنين بقرية الألبان الجديدة، ووصول المياه لأبعد المناطق، كما تم الإنتهاء من المشكلة الدائمة بحل جذرى بالنسبه لإدارة المياه والقطاع بأكمله، بمتابعة مدير عام التشغيل والصيانة

ولفت رئيس مياه القناه إلى أنة، وفى إطار تنفيذ خطه التطهير المستمرة للمحطات لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، وبإشراف المهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع مياه الإسماعيليه، تم تنفيذ الصيانة الدورية للمعدات والطلمبات وقام فريق الصيانة والفنيين بمحطة ك 19، بالإستفادة المثلى من موجه الحر الحاليه فى تطهير المرشحات باستخدام التجفيف المباشر، ثم التطهير بالكلور لضمان التفاعلية وإتباع شروط التطهير القياسية لضمان جوده قياسيه للمياه المرشحة، وتمت العمليه دون التأثير على الخدمة المقدمة.