video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 يوليه 2018 01:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد.. وزير الخزانة صهر أردوغان فى وصلة نعاس خلال كلمة الرئيس التركى

الأحد، 29 يوليه 2018 12:03 م
شاهد.. وزير الخزانة صهر أردوغان فى وصلة نعاس خلال كلمة الرئيس التركى وزير الخزانة صهر أردوغان يغلبه النعاس خلال كلمة الرئيس التركى
كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

التقطت عدسات وسائل الإعلام العالمية والمحلية فى تركيا لحظات نوم وزير الخزانة والمالية التركي برات ألبيراك أثناء كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اللقاءات بين الوفود في زامبيا.

 

 

وخلال اللقاءات بين وفود الدولتين في زامبيا ألقى أردوغان كلمة، وخلال البث المباشر للكلمة التقطت عدسات الكاميرات ألبيراك الجالس بجوار حماه أردوغان وهو مستغرق في النوم.

 

وكان ألبيراك الذي تدلي رأسه إلى الأمام كثيرا يستيقظ من الحين للآخر ويستمع إلى كلمة أردوغان ، وفي كلمته خلال اللقاءات أفاد أردوغان أن هذه تعد الزيارة الرسمية الأولى لرئيس تركي إلى زامبيا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع6 بينهم رضع فى انقلاب زورق مهاجرين قبالة تركيا

أردوغان: تركيا ستلجأ للتحكيم الدولى ما لم تسلمها أمريكا مقاتلات إف-35

رجب طيب أردوغان

تركيا

الرئيس التركى

أنقرة

صهر اردوغان




لا تفوتك
بث مباشر من فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسى

بث مباشر من فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسى

وزير النقل يكلف أشرف رسلان بأعمال رئيس السكك الحديدية

وزير النقل يكلف أشرف رسلان بأعمال رئيس السكك الحديدية

فيديو وصور.. تفاصيل حادث قطار أسوان.. انقلاب 3 عربات وخروج 7 عن القضبان.. وخروج مصابى الحادث من المستشفى بعد تلقى العلاج.. النيابة تحقق فى الواقعة.. والسكة الحديد تسير حركة الوجه القبلى من محطة إدفو

فيديو وصور.. تفاصيل حادث قطار أسوان.. انقلاب 3 عربات وخروج 7 عن القضبان.. وخروج مصابى الحادث من المستشفى بعد تلقى العلاج.. النيابة تحقق فى الواقعة.. والسكة الحديد تسير حركة الوجه القبلى من محطة إدفو

مصر تتربع على عرش دورة الألعاب الأفريقية للشباب 2018 بالجزائر.. "الجمباز والأثقال و السباحة" أيقونة المنافسة والانتصارات.. والألعاب الجماعية تحصد مجموعة ميداليات هامة منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية

مصر تتربع على عرش دورة الألعاب الأفريقية للشباب 2018 بالجزائر.. "الجمباز والأثقال و السباحة" أيقونة المنافسة والانتصارات.. والألعاب الجماعية تحصد مجموعة ميداليات هامة منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية

المصرى طمعان فى الصدارة الليلة على حساب نهضة البركان المغربى

المصرى طمعان فى الصدارة الليلة على حساب نهضة البركان المغربى

وصفات طبيعية باللبن والعسل والبطاطس للتخلص من الهالات السوداء

وصفات طبيعية باللبن والعسل والبطاطس للتخلص من الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة