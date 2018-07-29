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الأحد، 29 يوليه 2018 12:05 م
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شاهد فى دقيقة.. مؤشرات المرحلة الثانية للتنسيق: 93.17% حد أدنى للهندسة

الأحد، 29 يوليه 2018 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. مؤشرات المرحلة الثانية للتنسيق: 93.17% حد أدنى للهندسة معامل التنسيق - صورة أرشيفية
كتب ـ وائل ربيعى
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تنتهى أعمال المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات يوم الجمعة المقبل، ومن المنتظر إعلان النتيجة منتصف الأسبوع المقبل، ويرصد "اليوم السابع"، أهم مؤشرات القبول بكليات هذه المرحلة على النحو التالى:

-من المتوقع ارتفاع درجات ونسب القبول فى كليات المرحلة الثانية، خاصة كليات القمة كالهندسة والطب البيطرى.

 -الحدود الدنيا للقطاعات كبيرة العدد ستكون فى كليات التجارة والحقوق

-المعاهد الهندسية الخاصة تجذب أعدادا كبيرة من الطلبة الذين لم تتوافر لهم أماكن فى كليات الهندسة.

- الحد اﻷدنى متقارب بين كليات الهندسة والحاسبات والتخطيط العمرانى

- الحد الأدنى للقبول بالهندسة هو 382 درجة أو382 درجة ونصف بنسبة 93.17 %.

- الحد اﻷدنى للقبول بكلية التخطيط العمرانى فى القاهرة 382 درجة أو381.5

- توقف القبول بكليات الفنون قسم عمارة عند 379.5.

- تقارب فى الحدود الدنيا لكليات الطب البيطرى وكليات الفنون والاقتصاد واﻹعلام والألسن والآثار لطلاب العلمى.

- توقف الحد اﻷدنى للقبول بكليات الطب البيطرى عند 392 درجة تقريبا.


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