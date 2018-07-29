شاهد فى دقيقة.. مؤشرات المرحلة الثانية للتنسيق: 93.17% حد أدنى للهندسة

تنتهى أعمال المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات يوم الجمعة المقبل، ومن المنتظر إعلان النتيجة منتصف الأسبوع المقبل، ويرصد "اليوم السابع"، أهم مؤشرات القبول بكليات هذه المرحلة على النحو التالى:
-من المتوقع ارتفاع درجات ونسب القبول فى كليات المرحلة الثانية، خاصة كليات القمة كالهندسة والطب البيطرى.
-الحدود الدنيا للقطاعات كبيرة العدد ستكون فى كليات التجارة والحقوق
-المعاهد الهندسية الخاصة تجذب أعدادا كبيرة من الطلبة الذين لم تتوافر لهم أماكن فى كليات الهندسة.
- الحد اﻷدنى متقارب بين كليات الهندسة والحاسبات والتخطيط العمرانى
- الحد الأدنى للقبول بالهندسة هو 382 درجة أو382 درجة ونصف بنسبة 93.17 %.
- الحد اﻷدنى للقبول بكلية التخطيط العمرانى فى القاهرة 382 درجة أو381.5
- توقف القبول بكليات الفنون قسم عمارة عند 379.5.
- تقارب فى الحدود الدنيا لكليات الطب البيطرى وكليات الفنون والاقتصاد واﻹعلام والألسن والآثار لطلاب العلمى.
- توقف الحد اﻷدنى للقبول بكليات الطب البيطرى عند 392 درجة تقريبا.
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