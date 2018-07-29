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الأحد، 29 يوليه 2018 05:23 م
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سكرتير عام دمياط ينفذ ورشة عمل لإدارة الأزمات بالمحافظة

الأحد، 29 يوليه 2018 05:01 م
سكرتير عام دمياط ينفذ ورشة عمل لإدارة الأزمات بالمحافظة الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى
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ترأس اللواء ممدوح طه السكرتير العام لمحافظة دمياط ورشة عمل لإدارة الأزمات والتدريب على سيناريوهات مجابهة الأزمات داخل المحافظة.

 

وأشار بيان إلى أنه تم التدريب بغرفة أزمات المحافظة وبحضور العقيد محمود أبو زيد المستشار العسكرى وكافة رؤساء المراكز والمدن وكذا مديرى إدارات الأزمات، يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بتفعيل غرفة إدارة الأزمات.

 

من ناحية أخرى أصدر محافظ دمياط القرار رقم 371 لسنة 2018 بتكليف نبيه عبد الغفار مدير عام إدارة تموين رأس البر للقيام بتسيير أعمال وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط لحين شغلها بالطرق القانونية.


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