سقوط 4 متهمين لقيامهم بسرقة مشغولات ذهبية من منزل موظف بالأقصر

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، القبض على 4 متهمين لسرقتهم مشغولات ذهبية لسيدة من منزلها، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

والبداية كانت بتلقى مركز شرطة الأقصر، إخطارًا من "ع.ا" 52 سنة موظف، أفاد فيه بسرقة مشغولات ذهبية من منزله بإجمالى قيمية تتخطى الـ15 ألف جنيه، وبتكثيف التحريات وتشكيل فريق بحث فى الواقعة، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة كل من "م.م.ر" 22 سنة عاطل، و"م.أ.م" 32 سنة فنى، و"ص.ل.ع" 27 سنة سائق، و"م.ي.م" 27 سنة سائق، جيرانهم بالمنطقة.

وبإعداد الأكمنة بمعرفة رجال مباحث المركز تم القبض على المتهمين الأربعة، وبمواجهتهم أمام اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر بالواقعة إعترفوا بإرتكابها، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.