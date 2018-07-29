سعر اليورو اليوم الأحد 29-7-2018 وتراجع العملة الأوروبية

تراجع سعر العملة الأوروبية اليورو مقابل الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الاحد الموافق 29-7-2018، اولى تعاملات الأسبوع المصرفية، حيث بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصرى فى آخر تحديثات البنك الأهلى، 20.66 جنيه للشراء و20.85 جنيه للبيع.
وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو، كالتالى.
سعر اليورو فى البنك المركزى20.87 جنيه للشراء
21.03 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى20.66 جنيه للشراء
20.85 جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك مصر20.66 جنيه للشراء
20.85 جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك القاهرة20.89 جنيه للشراء
21.07 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib20.74 جنيه للشراء
20.93 جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية20.71 جنيه للشراء
20.90 جنيه للبيع
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