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الأحد، 29 يوليه 2018 11:28 ص
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سعر اليورو اليوم الأحد 29-7-2018 وتراجع العملة الأوروبية

الأحد، 29 يوليه 2018 10:52 ص
سعر اليورو اليوم الأحد 29-7-2018 وتراجع العملة الأوروبية اليورو
كتبت دانه الحديدى
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تراجع سعر العملة الأوروبية اليورو مقابل الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الاحد الموافق 29-7-2018، اولى تعاملات الأسبوع المصرفية، حيث بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصرى فى آخر تحديثات البنك الأهلى، 20.66 جنيه للشراء و20.85 جنيه للبيع.
وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو، كالتالى.
 
 

سعر اليورو فى البنك المركزى

20.87 جنيه للشراء
 
21.03 جنيه للبيع
 
 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.66 جنيه للشراء
 
20.85 جنيه للبيع
 
 

سعر اليورو فى بنك مصر

20.66 جنيه للشراء
 
20.85 جنيه للبيع
 
 

سعر اليورو فى بنك القاهرة

20.89 جنيه للشراء
 
21.07 جنيه للبيع
 
 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.74 جنيه للشراء
 
20.93 جنيه للبيع
 
 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.71 جنيه للشراء
 
20.90 جنيه للبيع
 
 

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