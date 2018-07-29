سائق يذبح والده ويلقى رأسه بمصرف وجسده بمكان آخر بسبب الميراث فى الدقهلية

الدقهلية ـ محمد حيزة

كشفت مباحث مركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية، لغز تغيب فلاح مسن، مقيم بقرية طرانيس البحر، التابعة لمركز المنصورة، بعد تقدم نجله وابنته ببلاغ يفيد بغيابه.

وتلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بغياب عطية.س 67 فلاح، فلاح ومقيم قرية"طرانيس البحر" دائرة المركز، عن المنزل بتاريخ 19 يوليو.

وتم تشكيل فريق بحث تبين أنه لا يوجد دوافع أو مبرر لغياب المذكور عن منزله، وبتكثيف البحث، تبين نشوب مشادة بينه وبين نجله فارس 38 سنة، حاصل على ليسانس دراسات إسلامية وحالياً "سائق توك توك" ومقيم رفقة والده بذات المنزل لوجود خلافات بينهما بسبب الميراث وعقب ذلك اختفى الأب من المنزل والقرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط نجل المُبلغ بغيابه وبتطوير مناقشته اعترف بنشوب مشاجرة بينه وبين والده قام على إثرها بالتعدى عليه بالضرب بقطعة حجرية على رأسه حتى فارق الحياة، وعقب ذلك أحضر سكيناً وفصل رأسه عن جسده وأودع الرأس داخل شيكارة بلاستيكية والجسد بشيكارة أخرى، وألقى الرأس بأحد المصارف المائية الرابطه بين عزبتى " السياج ، وأبوعمر " التابعتين لمركز نبروه، وألقى الجسد والسكين بأحد المصارف التابعة لدائرة مركز بيلا - كفرالشيخ ، مستخدماً فى ذلك التوك توك قيادته.

قامت مأمورية من ضباط فريق البحث بالتنسيق مع أمن كفر الشيخ وفرعى الأمن العام بالدقهلية وكفرالشيخ وبإرشاد المتهم تم إستخراج جثة والده بدون الرأس والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى بيلا المركزى.

جار مسح المسطح المائى بالمصرف الملقى به رأس المجنى عليه لانتشالها.