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زوج لمحكمة الأسرة: صاحبة العصمة طلقتنى وسرقت ممتلكاتى وهربت

الأحد، 29 يوليه 2018 03:00 ص
زوج لمحكمة الأسرة: صاحبة العصمة طلقتنى وسرقت ممتلكاتى وهربت محكمة الاسرة
كتبت أسماء شلبى
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خلافات أسرية طاحنة نشبت بين الزوجين "عادل ع.أ"، وزوجته س. م. إ" بعد زواج دام ثلاث سنوات، قضى الزوج أيامه ما بين محكمة الأسرة وأقسام الشرطة بعدما استغلت الزوجة حقها فى أمتلاك العصمة لتعنيفه.

وقال الزوج الذى لجأ لتحرير بلاغ أمام قسم شرطة عين شمس، طوال 3 سنوات كنت زوج معنف، وصاحبة العصمة زوجتى تسيطر على ما اتنفسه بعيدا عنها، وعندما حاولت تفادى عنفها واستغلالها حق تطليق نفسها، خططت لسرقت كل ممتلكاتى ولاذت بالفرار  وتركتنى.

ويتابع عادل بمحكمة مستغيثا لرد حقوقه:" لم أكن أعلم أن زوجتى ستبعينى وتفضل المال بعدما منحتها حق التصرف فى أموالى بعد أن خدعتنى وصورت لى إنها ملاك، والحقيقة إنها تحترف النصب ،ولم أكن الضحية الأولى لها فهى مطلقة ثلاثة مرات بنفس الطريقة، وهو ما علمته متأخر، خططت للزواج منى طمعا فى ممتلكاتى، واستطاعت أن تسلب مني الموافقة على منحها حق تطليق نفسها لكى تخرب بسهولة عندما تأخذ غرضها منى.

وأكمل الزوج: اتضح سلوك زوجتى بعد إدارتها شركتى التى ورثتها عن والدى، لتنقلب أحوالها رأسا على عقب، وأصبحت هى صاحبة السيادة بالمنزل، تؤمر فتطاع، لدرجة دفعتنى لتفادى الذل أعيش فيه بتلبية رغبتها، وبعدها طلقتنى ولاذت بالفرار مع عشيقها الجديد وبصحبتهم أموالى وتركتنى على الحديدة.


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