زلزال يضرب غرب إيران وإصابة 19 شخصا

طهران (أ ش أ)

أعلن مدير جمعية الهلال الأحمر فى محافظة لرستان غرب إيران صارم رضائى، أن 19 شخصا أصيبوا خلال الهزة الأرضية التى ضربت ضواحى مدينة كوهدشت فى المحافظة.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن رضائى قوله فى تصريح صحفى بعد اجتماع لجنة الأزمة فى مدينة كوهدشت، أن الهزة الأرضية أدت إلى إصابة 19 شخصا تمت معالجتهم بالمستشفيات ومن ثم غادروها.

ومن جانبه قال مسئول فى منظمة الطوارئ بيرحسين كوليوند، إن الإصابات التى وقعت كانت ناجمة عن حالة الهرب من المبانى وليس بسبب انهيار جدران أو مبانى.

وقد ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر مساء السبت ضواحى مدينة كوهدشت الواقعة فى محافظة لرستان غرب إيران.