video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 يوليه 2018 11:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

زلزال يضرب غرب إيران وإصابة 19 شخصا

الأحد، 29 يوليه 2018 11:33 ص
زلزال يضرب غرب إيران وإصابة 19 شخصا مقياس ريختر ـ صورة أرشيفية
طهران (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن مدير جمعية الهلال الأحمر فى محافظة لرستان غرب إيران صارم رضائى، أن 19 شخصا أصيبوا خلال الهزة الأرضية التى ضربت ضواحى مدينة كوهدشت فى المحافظة.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن رضائى قوله فى تصريح صحفى بعد اجتماع لجنة الأزمة فى مدينة كوهدشت، أن الهزة الأرضية أدت إلى إصابة 19 شخصا تمت معالجتهم بالمستشفيات ومن ثم غادروها.

ومن جانبه قال مسئول فى منظمة الطوارئ بيرحسين كوليوند، إن الإصابات التى وقعت كانت ناجمة عن حالة الهرب من المبانى وليس بسبب انهيار جدران أو مبانى.

وقد ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر مساء السبت ضواحى مدينة كوهدشت الواقعة فى محافظة لرستان غرب إيران.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع عدد مصابى زلزال إيران إلى 156 شخصًا ودمار 54 وحدة سكنية

رسميا: الحصيلة النهائية لزلزال إيران 433 قتيلا والإصابات بين 7700 و9400 جريحا

زلزال

ايران

زلزال ايران

هزه ارضيه فى ايران

الهلال الاحمر




لا تفوتك
سفير مصر بالسودان: القيادات لديها إرادة لإنفاذ اتفاقيات التعاون بين البلدين

سفير مصر بالسودان: القيادات لديها إرادة لإنفاذ اتفاقيات التعاون بين البلدين

اليوم.. انطلاق أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام من مطار برج العرب

اليوم.. انطلاق أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام من مطار برج العرب

"فيس بوك" بديل لـ"التورنت".. "جروبات" على موقع التواصل تسرق أحدث أفلام هوليوود وتنشرها مجانا.. عملاق التواصل: حذف الأفلام ليس من مهمات إدارة المحتوى لعدم وجود بلاغات.. والتلاعب بسياستنا السبب فى انتشارها

"فيس بوك" بديل لـ"التورنت".. "جروبات" على موقع التواصل تسرق أحدث أفلام هوليوود وتنشرها مجانا.. عملاق التواصل: حذف الأفلام ليس من مهمات إدارة المحتوى لعدم وجود بلاغات.. والتلاعب بسياستنا السبب فى انتشارها

صور.. "فقدن البصر ولم يفقدن الأمل".. قصة 3 كفيفات ضمن أوائل الجمهورية فى الثانوية.. كتبن المناهج على طريقة "برايل" بأيديهن.. نورسين: تفوقن ولم يكرموننا.. ورنا: كليات رفعت لافتات "ممنوع دخول المكفوفين" فى وجوهنا

صور.. "فقدن البصر ولم يفقدن الأمل".. قصة 3 كفيفات ضمن أوائل الجمهورية فى الثانوية.. كتبن المناهج على طريقة "برايل" بأيديهن.. نورسين: تفوقن ولم يكرموننا.. ورنا: كليات رفعت لافتات "ممنوع دخول المكفوفين" فى وجوهنا

10 معلومات عن مشروع تطوير الهوية البصرية

10 معلومات عن مشروع تطوير الهوية البصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة