"زراعة الشرقية": لجان إرشادية لتفقد محاصيل الصيف وعقد لقاءات مع المزارعين

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أن إدارة الإرشاد تقوم بالمرور الدوري والاطمئنان على حالة زراعات المحاصيل الصيفية ومتابعة المراكز الإرشادية لتفعيل دورها الارشادى فى تنظيم القوافل الارشادية للمزارعين على ارض الواقع.

وأضاف لـ " اليوم السابع " أن المديرية شكلت لجنة برئاسة المهندس جمال احمد كمال مدير ادارة الإرشاد بالمديرية وعضوية المهندس وليد الشوادفى اخصائى الذرة وكذلك اخصائى محصول الأرز و مسؤول المراكز الإرشادية للمرور على مراكز أبو حماد والصالحية الجديدة و قصاصين الشرق وتم عقد لقاءات مع رؤساء اقسام الارشاد بهذه المراكز والمزارعين ومناقشتهم فى طرق تحسين الإنتاج وتلاحظ أن الحالة العامة للمحاصيل مبشرة بالخير ان شاء الله وتم التنبيه على تكثيف عمل ندوات وقوافل إرشادية المراكز الإرشادية والاهتمام بعملية الري للمحاصيل خلال هذه الفترة لارتفاع درجة الحرارة.