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رويترز تنشر صورا لمظاهرات الروس ضد زيادة سن التقاعد فى موسكو

الأحد، 29 يوليه 2018 03:12 م
رويترز تنشر صورا لمظاهرات الروس ضد زيادة سن التقاعد فى موسكو مظاهرات فى روسيا ضد زيادة سن التقاعد
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)
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تواصلت المظاهرات اليوم الأحد، فى موسكو، احتجاجا على مشروع رفع سن التقاعد الذى يناقشه البرلمان، حيث دعا إليها الحزب الشيوعى الروسى.

وردد المتظاهرون شعارات مثل "بوتين، أرفع يدك عن تقاعدنا"، وحملوا لافتات كتب عليها: "نريد أن نعيش على معاشاتنا وليس أن نموت فى العمل".

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية "تاس" أن 1200 شخص شاركوا فى الاحتجاج.

ووقع المتظاهرون على عريضة إلكترونية تدعو إلى إلغاء الإصلاح جمعت 2,9 مليون توقيع، وذلك لأن الحزب الشيوعى المتصالح مع الكرملين، يعبر أحيانا عن معارضته لبعض الإجراءات.

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

المعارض الروسى نافالنى
المعارض الروسى نافالنى

 

جانب من مظاهرات روسيا
جانب من مظاهرات روسيا
 
 
وضع صورة بوتين تحت الأقدام
وضع صورة بوتين تحت الأقدام

 

جانب من وضع صورة بوتين تحت الأقدام
جانب من وضع صورة بوتين تحت الأقدام

 

جانب من المظاهرات الروسية
جانب من المظاهرات الروسية

 


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