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الأحد، 29 يوليه 2018 10:48 ص
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رفع كفاءة شارع البحر الأعظم ومراجعة جميع أعمدة الإنارة وصيانتها

الأحد، 29 يوليه 2018 10:48 ص
رفع كفاءة شارع البحر الأعظم ومراجعة جميع أعمدة الإنارة وصيانتها رفع كفاءة شارع البحر الأعظم
كتب سيد الخلفاوى
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رفعت محافظة الجيزة كفاءة شارع البحر الأعظم، بداية من الكوبرى الدائرى حتى نفق الجيزة، من خلال ترميم الأرصفة وطريق السيارات ومراجعة جميع أعمدة الإنارة وصيانتها، وكذلك دهان الأرصفة. 
 
وكلف محافظ الجيزة حى جنوب الجيزة، وحى العجوزة، بالتعاون فى رفع كفاءة الشارع تحت إشراف نائب محافظ الجيزة اللواء علاء الهراس.
 

شارك فى حملة رفع كفاءة الشارع نائب محافظ الجيزة، واللواء جمال عبد الرشيد، رئيس مدينة الجيزة والمهندس عبد الرحمن الشهاوي - السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة واللواء جمال الشبكشي، رئيس حي العجوزة، وأيمن عتريس - رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بمحافظة الجيزة، ومشاركة عدد من طلبة المدارس المتفوقين بالمرحلة الثانوية.

 
 

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