رصف طريق "قصاصين الأزهار - فريحة" بالشرقية بتكلفة 18.5 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

تابع اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية تنفيذ أعمال رصف طريق " قصاصين الأزهار / أبوطاحون / فريحة " ، بطول 9 كم بتكلفة مالية تبلغ 18 مليونا و 500 ألف جنيه بمركز أولاد صقر، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من الأعمال والالتزام بالمواصفات المحددة.

وأكد المحافظ أن الدولة تسعى جاهدة لإنشاء طرق جديدة ورفع كفاءة الطرق الحالية باعتبارها أهم ركائز التنمية، مشيراً إلى أهمية إنشاء الطرق الممهدة والمجهزة وصيانتها لتحقيق الراحة والطمأنينة للمواطنين والسيارات بنطاق دائرة المحافظة.

من جانبه أوضح المهندس أحمد فوزى مدير مديرية الطرق بالشرقية، فى بيان، أنه فى إطار حرص المحافظة على رفع كفاءة شبكة الطرق التى تربط بين المدن والقرى وبعضها، جارى الانتهاء من تنفيذ أعمال رصف طريق " قصاصين الأزهار / أبوطاحون / فريحة " ، بطول 9 كم و تكلفة مالية تبلغ 18 مليون و 500 ألف جنيه بمركز أولاد صقر لتيسيير الحركة المرورية على المواطنين والسيارات، مؤكداً على تطبيق معايير الجودة العالية فى عملية الرصف لتعود بالنفع على المواطنين.